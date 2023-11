Hamilton terneergeslagen na P9 Abu Dhabi: "Red Bull won met 17 seconden voorsprong..."

Het was voor Lewis Hamilton een zeer moeizaam weekend in Abu Dhabi. Waar teamgenoot George Russell er meteen goed bij zat, worstelde de zevenvoudig wereldkampioen aanzienlijk meer om de snelheid te vinden. Het resulteerde in de elfde startplek en slechts een negende plaats op de eindstreep, op ruim twintig seconden achterstand van Russell. Desondanks was dat wel genoeg om Mercedes de tweede plaats bij de constructeurs te bezorgen en Ferrari op die derde plaats te houden.

"Ik ben erg blij voor het team", zegt Hamilton in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Een geweldige betrouwbaarheid en goed werk geleverd", blijft de Brit vervolgens toch wat kortaf. Dat blijft hij ook op de vraag of hij de race als frustrerend zou omschrijven. "Ja, het was niet zo geweldig." Of hij dan blij is dat dit zijn laatste race in de Mercedes W14 was? "Ja." In de laatste ronde had Hamilton nog wat last van overstuur, maar hij ziet dat niet per se als een samenvatting van het gedrag van de auto dit jaar. "Ik moet gewoon toegeven dat ik gedurende de race langzaam was", klinkt de teleurstelling duidelijk in zijn stem.

In de race kreeg Hamilton nog te maken met Fernando Alonso. Dat leverde een opvallend moment op, aangezien de Spanjaard al ver voor de bocht van zijn gas ging terwijl Hamilton net achter hem aansloot na een pitstop. De Aston Martin-coureur legde uit dat dit was om hem DRS te geven, wetende dat de kans van slagen richting bocht 9 groter is dan bocht 6. Zelf leek Hamilton die actie niet te waarderen. "We reden 300 of 400 meter voor de bocht nog vol gas. Ik reed 180 mijl per uur [290 kilometer per uur] en die gozer remt ineens voor mijn neus af. Tja..."

Zo heeft Mercedes na een stijgende lijn toch wat tegenvallende races afgewerkt in de tweede seizoenshelft. De updates in Austin leken nog veelbelovend, maar in Brazilië worstelden beide Mercedes-coureurs enorm. In Abu Dhabi had Hamilton het weer niet naar zijn zin, waardoor hij de nodige twijfels heeft over de performance in 2024. "De auto was hier hetzelfde als vorig jaar", stelt Hamilton. Over zijn dag: "Niet geweldig. Ik ben net negende geworden en heb twee echt slechte races achter de rug. Red Bull heeft met zeventien seconden voorsprong gewonnen en zij hebben die auto sinds juli of augustus niet meer aangeraakt. Je kunt wel raden waar ze volgend jaar zullen staan..."

