Hamilton te laat naar juiste motormodus bij herstart F1 Zandvoort

Bij de herstart na de enige volledige safety car-fase van de Nederlandse Grand Prix reed Lewis Hamilton vooraan. Mercedes wilde risico nemen in de jacht op dagsucces en liet hem geen pitstop maken, waardoor hij de leiding van Max Verstappen overnam. Hij werd door Red Bull Racing wel naar binnen werd gehaald voor een setje zachte banden. Hamilton moest zich dus zien te verdedigen op gebruikte mediums, maar nog voor de eerste bocht na de hervatting van de race had hij de leiding alweer verloren aan de uiteindelijke winnaar van de race.

Red Bull Racing heeft dit jaar qua topsnelheid een duidelijk voordeel ten opzichte van Mercedes, maar het gemak waarmee Verstappen langs Hamilton kwam deed vermoeden dat er meer aan de hand was. Dat was ook het geval, al maakte de zevenvoudig wereldkampioen na afloop van de race duidelijk dat het geen probleem met de auto betrof. Hij stak de hand in eigen boezem en verklaarde dat hij aanvankelijk niet de juiste motormodus had geselecteerd voor de herstart, waardoor hij momentum verloor en Verstappen er voor de Tarzanbocht al langs kon. "Ik ging te laat naar de racemodus, maar op het rechte stuk had ik die wel ingeschakeld", zei Hamilton. "Red Bull is gewoon razendsnel op de rechte stukken."

'Minder dan 50 procent kans om Red Bull in te halen'

Het gesprek dat Hamilton via de boordradio voerde met engineer Peter Bonnington laat blijken dat de Brit voor de herstart werd herinnerd dat hij zijn motormodus moest veranderen in de gebalanceerde racesetting, genaamd Strat Five. Terwijl Hamilton in de Arie Luyendykbocht accelereerde, herinnerde Bonnington hem daar nogmaals aan, omdat hij aanvankelijk zonder de 160 pk van de MGU-K reed. Een seconde later schakelde hij over naar de goede modus en was dat vermogen wél beschikbaar. De vraag is echter of Hamilton wel stand had kunnen houden ten opzichte van Verstappen als hij bij de herstart wel meteen de goede motorstand had gebruikt.

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat er vanwege de achterstand qua topsnelheid niet werd verwacht dat men op dezelfde bandencompound de aanval op Verstappen kon inzetten. "Waar we denk ik goed naar moeten kijken, is dat we topsnelheid tekort komen", zei Wolff. "Onze auto heeft te veel luchtweerstand. En voordat we dat oplossen, wordt het heel moeilijk om op het rechte stuk met ze te vechten, vooral op een circuit rijden waar het al lastig is om in te halen. Zeg nooit nooit, maar de kans om Red Bull in te kunnen halen is minder dan 50 procent."

