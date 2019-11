Hamilton bezorgd: “Talent verliest het van rijkeluiszoontjes”

Dat het in de racerij om politiek en geld draait, is geen geheim. Tegenwoordig moeten de jongste karters al enorme budgetten meebrengen om te kunnen rijden. Natuurtalenten zonder financiële middelen verliezen steeds vaker de strijd met de rijke families. Een slechte zaak, stelt Lewis Hamilton.

“Vandaag de dag is het zo duur geworden”, stelt de zesvoudig F1-kampioen tijdens de Graham Norton Show. “Er zijn heel weinig arbeidersfamilies op weg naar de top, als ze al te vinden zijn. Het zijn allemaal rijke families. Een vriend van me was dicht bij de Formule 1 maar werd toen voorbijgestreefd door een rijkeluiszoontje. Daarmee was zijn kans verkeken. Ik zou graag zien dat het weer wat meer ‘back to basic’ zou gaan.”

De zesvoudig wereldkampioen is bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken, bijvoorbeeld door een rol te spelen bij de FIA: “Ik wil betrokken zijn bij de FIA en de Formule 1 omdat er meer is dat ze kunnen doen. En bovendien hoeft het niet zo duur te zijn. Ik wil dat er meer mogelijkheden ontstaan, zoals in het voetbal of tennis.”