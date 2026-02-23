Hamilton strijdlustig voor F1-seizoen 2026: "Ik ga nergens heen"
Lewis Hamilton heeft na de wintertests een bericht gedeeld waarin hij zijn enthousiasme voor het nieuwe Formule 1-seizoen duidelijk maakt - net als dat hij niet van plan is om te vertrekken.
Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
De Formule 1-teams kregen in totaal negen testdagen om hun auto's voor het seizoen 2026 te testen en te optimaliseren. Voor Ferrari verliepen die tests ogenschijnlijk goed: Lewis Hamilton en Charles Leclerc kenden weinig problemen, konden veel kilometers maken én stonden er op de tijdenlijst goed bij - Leclerc was zelfs de snelste van de wintertests in Bahrein.
Hamilton maakte in 2025 nog een ontevreden indruk, mede doordat hij de grondeffectauto's maar niet onder de knie kreeg. De Formule 1 introduceert dit jaar een nieuw regelpakket waarbij dat grondeffect zo goed als verdwenen is en voorlopig oogt de zevenvoudig wereldkampioen al een stuk gelukkiger.
"De tests zitten erop", schrijft Hamilton op sociale media. "Het is inspirerend om te zien hoe een team alles uit de kast haalt om een auto te bouwen. Dit is voor mij het meest fascinerende onderdeel van dit werk."
"Alles wordt vanaf nul opgebouwd en keer op keer ontworpen en herontworpen. En vervolgens zijn er maar een paar van ons die die machine daadwerkelijk mogen testen. Dat gevoel went nooit", stelt Hamilton. "Ik wil iedereen in het team in de fabriek enorm bedanken voor het harde werk om dit punt te bereiken! Ik ben echt ontzettend dankbaar.
"Ik hou zo veel van dit werk en ik hou ervan om met mijn team te werken en voor de fans te rijden. Ik ben ongelooflijk gelukkig dat ik kan doen wat ik doe en ik kijk uit naar het komende seizoen."
Het seizoen 2025 verliep moeizaam voor Ferrari, wat mede te danken was aan het feit dat het team al vroeg in het jaar had besloten om de ontwikkeling van de SF-25 stop te zetten. De Scuderia wilde zich focussen op de auto van 2026 en hoopt daar de vruchten van te plukken, maar met name eind 2025 was duidelijk dat Hamilton allesbehalve tevreden was. Zo klonk hij ook regelmatig zelfkritisch, maar van die mentaliteit wil hij dit jaar afstappen.
"Ik ben gereset en hernieuwd", benadrukt Hamilton. "Ik ga nergens heen, dus blijf me steunen. Even was ik vergeten wie ik was, maar dankzij jullie en jullie steun ga je die mentaliteit niet meer terugzien. Ik weet wat er moet gebeuren. Dit wordt een waanzinnig seizoen. Ik heb alles gegeven om vandaag hier te staan." Kom op, team!"
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Hamilton strijdlustig voor F1-seizoen 2026: "Ik ga nergens heen"
Waarom Max Verstappen niet aan rallysport wil beginnen
F1-talentenprogramma’s: Welke coureur wordt gesteund door welk team?
Damon Hill weer verbonden aan Williams F1-team als ambassadeur
Vasseur tempert euforie rond Ferrari: "Prestaties zijn relatief"
Coulthard verwacht zwaar jaar voor Verstappen, Hamilton en Alonso
Negen verhaallijnen die het Formule 1-seizoen 2026 gaan kleuren
Wie staat waar na de F1-test? Zeven conclusies: van Max Verstappen tot Ferrari
Elk team geanalyseerd: Hoe verliep de dubbele F1-wintertest in Bahrein?
Leclerc na jacht op snelste tijd: "Niet te veel naar rondetijden kijken"
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?
De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok
Achtergrond: Een kijkje in de geheime keuken van de Formule 1
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties