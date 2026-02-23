Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Hamilton strijdlustig voor F1-seizoen 2026: "Ik ga nergens heen"

Formule 1
Formule 1
Hamilton strijdlustig voor F1-seizoen 2026: "Ik ga nergens heen"

Waarom Max Verstappen niet aan rallysport wil beginnen

Formule 1
Formule 1
Waarom Max Verstappen niet aan rallysport wil beginnen

F1-talentenprogramma’s: Welke coureur wordt gesteund door welk team?

Formule 1
Formule 1
F1-talentenprogramma’s: Welke coureur wordt gesteund door welk team?

Damon Hill weer verbonden aan Williams F1-team als ambassadeur

Formule 1
Formule 1
Damon Hill weer verbonden aan Williams F1-team als ambassadeur

Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

MotoGP
MotoGP
Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

Doe GRATIS mee aan Scorito GP en maak kans op een rondleiding bij MP Motorsport

Formule 1
Formule 1
Doe GRATIS mee aan Scorito GP en maak kans op een rondleiding bij MP Motorsport

Voormalig Ferrari-engineer Smedley: "Verstappen is de ultieme vechter"

Formule 1
Formule 1
Voormalig Ferrari-engineer Smedley: "Verstappen is de ultieme vechter"

Olav Mol blijft tot en met 2028 F1-commentaar verzorgen op radio

Formule 1
Formule 1
Olav Mol blijft tot en met 2028 F1-commentaar verzorgen op radio
Formule 1

Hamilton strijdlustig voor F1-seizoen 2026: "Ik ga nergens heen"

Lewis Hamilton heeft na de wintertests een bericht gedeeld waarin hij zijn enthousiasme voor het nieuwe Formule 1-seizoen duidelijk maakt - net als dat hij niet van plan is om te vertrekken.

Laurens Stade
Laurens Stade
Gepubliceerd:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De Formule 1-teams kregen in totaal negen testdagen om hun auto's voor het seizoen 2026 te testen en te optimaliseren. Voor Ferrari verliepen die tests ogenschijnlijk goed: Lewis Hamilton en Charles Leclerc kenden weinig problemen, konden veel kilometers maken én stonden er op de tijdenlijst goed bij - Leclerc was zelfs de snelste van de wintertests in Bahrein. 

Hamilton maakte in 2025 nog een ontevreden indruk, mede doordat hij de grondeffectauto's maar niet onder de knie kreeg. De Formule 1 introduceert dit jaar een nieuw regelpakket waarbij dat grondeffect zo goed als verdwenen is en voorlopig oogt de zevenvoudig wereldkampioen al een stuk gelukkiger.

"De tests zitten erop", schrijft Hamilton op sociale media. "Het is inspirerend om te zien hoe een team alles uit de kast haalt om een auto te bouwen. Dit is voor mij het meest fascinerende onderdeel van dit werk."

Lees meer:

"Alles wordt vanaf nul opgebouwd en keer op keer ontworpen en herontworpen. En vervolgens zijn er maar een paar van ons die die machine daadwerkelijk mogen testen. Dat gevoel went nooit", stelt Hamilton. "Ik wil iedereen in het team in de fabriek enorm bedanken voor het harde werk om dit punt te bereiken! Ik ben echt ontzettend dankbaar.

"Ik hou zo veel van dit werk en ik hou ervan om met mijn team te werken en voor de fans te rijden. Ik ben ongelooflijk gelukkig dat ik kan doen wat ik doe en ik kijk uit naar het komende seizoen."

 

Het seizoen 2025 verliep moeizaam voor Ferrari, wat mede te danken was aan het feit dat het team al vroeg in het jaar had besloten om de ontwikkeling van de SF-25 stop te zetten. De Scuderia wilde zich focussen op de auto van 2026 en hoopt daar de vruchten van te plukken, maar met name eind 2025 was duidelijk dat Hamilton allesbehalve tevreden was. Zo klonk hij ook regelmatig zelfkritisch, maar van die mentaliteit wil hij dit jaar afstappen.

"Ik ben gereset en hernieuwd", benadrukt Hamilton. "Ik ga nergens heen, dus blijf me steunen. Even was ik vergeten wie ik was, maar dankzij jullie en jullie steun ga je die mentaliteit niet meer terugzien. Ik weet wat er moet gebeuren. Dit wordt een waanzinnig seizoen. Ik heb alles gegeven om vandaag hier te staan." Kom op, team!"

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Hamilton strijdlustig voor F1-seizoen 2026: "Ik ga nergens heen"

Formule 1
F1 Formule 1
Hamilton strijdlustig voor F1-seizoen 2026: "Ik ga nergens heen"

Waarom Max Verstappen niet aan rallysport wil beginnen

Formule 1
F1 Formule 1
Waarom Max Verstappen niet aan rallysport wil beginnen

F1-talentenprogramma’s: Welke coureur wordt gesteund door welk team?

Formule 1
F1 Formule 1
F1-talentenprogramma’s: Welke coureur wordt gesteund door welk team?

Damon Hill weer verbonden aan Williams F1-team als ambassadeur

Formule 1
F1 Formule 1
Damon Hill weer verbonden aan Williams F1-team als ambassadeur
Vorig artikel Waarom Max Verstappen niet aan rallysport wil beginnen

Beste reacties

Meer van
Laurens Stade

Olav Mol blijft tot en met 2028 F1-commentaar verzorgen op radio

Formule 1
Formule 1
Olav Mol blijft tot en met 2028 F1-commentaar verzorgen op radio

Twee podiumplaatsen voor Rocco Coronel in Spaanse F4-winterkampioenschap op Portimão

Formulewagens: overig
Formulewagens: overig
Twee podiumplaatsen voor Rocco Coronel in Spaanse F4-winterkampioenschap op Portimão

Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen derde, Aston Martin al klaar na zes ronden

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen derde, Aston Martin al klaar na zes ronden
Meer van
Lewis Hamilton

Vasseur tempert euforie rond Ferrari: "Prestaties zijn relatief"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Vasseur tempert euforie rond Ferrari: "Prestaties zijn relatief"

Coulthard verwacht zwaar jaar voor Verstappen, Hamilton en Alonso

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Coulthard verwacht zwaar jaar voor Verstappen, Hamilton en Alonso

Negen verhaallijnen die het Formule 1-seizoen 2026 gaan kleuren

Formule 1
Formule 1
Negen verhaallijnen die het Formule 1-seizoen 2026 gaan kleuren
Meer van
Ferrari

Wie staat waar na de F1-test? Zeven conclusies: van Max Verstappen tot Ferrari

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Wie staat waar na de F1-test? Zeven conclusies: van Max Verstappen tot Ferrari

Elk team geanalyseerd: Hoe verliep de dubbele F1-wintertest in Bahrein?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Elk team geanalyseerd: Hoe verliep de dubbele F1-wintertest in Bahrein?

Leclerc na jacht op snelste tijd: "Niet te veel naar rondetijden kijken"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Leclerc na jacht op snelste tijd: "Niet te veel naar rondetijden kijken"

Prime

Geniet van een advertentievrije website

Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Door Ronald Vording
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Stijn Keuris
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Adam Cooper
De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok

Achtergrond: Een kijkje in de geheime keuken van de Formule 1

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Jonathan Noble
Achtergrond: Een kijkje in de geheime keuken van de Formule 1
Bekijk meer