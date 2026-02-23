Hamilton strijdlustig voor F1-seizoen 2026: "Ik ga nergens heen"

De Formule 1-teams kregen in totaal negen testdagen om hun auto's voor het seizoen 2026 te testen en te optimaliseren. Voor Ferrari verliepen die tests ogenschijnlijk goed: Lewis Hamilton en Charles Leclerc kenden weinig problemen, konden veel kilometers maken én stonden er op de tijdenlijst goed bij - Leclerc was zelfs de snelste van de wintertests in Bahrein.

Hamilton maakte in 2025 nog een ontevreden indruk, mede doordat hij de grondeffectauto's maar niet onder de knie kreeg. De Formule 1 introduceert dit jaar een nieuw regelpakket waarbij dat grondeffect zo goed als verdwenen is en voorlopig oogt de zevenvoudig wereldkampioen al een stuk gelukkiger.

"De tests zitten erop", schrijft Hamilton op sociale media. "Het is inspirerend om te zien hoe een team alles uit de kast haalt om een auto te bouwen. Dit is voor mij het meest fascinerende onderdeel van dit werk."

"Alles wordt vanaf nul opgebouwd en keer op keer ontworpen en herontworpen. En vervolgens zijn er maar een paar van ons die die machine daadwerkelijk mogen testen. Dat gevoel went nooit", stelt Hamilton. "Ik wil iedereen in het team in de fabriek enorm bedanken voor het harde werk om dit punt te bereiken! Ik ben echt ontzettend dankbaar.

"Ik hou zo veel van dit werk en ik hou ervan om met mijn team te werken en voor de fans te rijden. Ik ben ongelooflijk gelukkig dat ik kan doen wat ik doe en ik kijk uit naar het komende seizoen."

Het seizoen 2025 verliep moeizaam voor Ferrari, wat mede te danken was aan het feit dat het team al vroeg in het jaar had besloten om de ontwikkeling van de SF-25 stop te zetten. De Scuderia wilde zich focussen op de auto van 2026 en hoopt daar de vruchten van te plukken, maar met name eind 2025 was duidelijk dat Hamilton allesbehalve tevreden was. Zo klonk hij ook regelmatig zelfkritisch, maar van die mentaliteit wil hij dit jaar afstappen.

"Ik ben gereset en hernieuwd", benadrukt Hamilton. "Ik ga nergens heen, dus blijf me steunen. Even was ik vergeten wie ik was, maar dankzij jullie en jullie steun ga je die mentaliteit niet meer terugzien. Ik weet wat er moet gebeuren. Dit wordt een waanzinnig seizoen. Ik heb alles gegeven om vandaag hier te staan." Kom op, team!"