Hamilton strijdbaar: "Kan me niet veroorloven om negatief te doen"

Hamilton kijkt tegen een achterstand van negentien WK-punten aan, nadat Max Verstappen in de GP van Stiermarken de vierde opeenvolgende zege binnenhaalde voor Red Bull. Nadien liet de Brit optekenen dat het energiedrankenmerk indrukwekkend snel is op rechte stukken en dat Mercedes upgrades nodig heeft om competitiever te worden. Teambaas Toto Wolff liet weten dat er geen noviteiten meer zouden volgen in 2021, al werd die uitspraak nadien genuanceerd door James Allison. De technisch directeur heeft uit de doeken gedaan dat Mercedes nog wel 'iets in de pijplijn had zitten' en dat Hamilton kan uitkijken naar de gewenste upgrades.

"Ik wist toen ik die uitspraak deed ook al dat er upgrades aan zouden komen. Iedereen in ons team werkt momenteel keihard. We leren steeds meer over deze auto en ontdekken ook waar we nog aan moeten werken. Ik heb alle vertrouwen in het team dat ze dat laatste zullen doen", laat Hamilton aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. "Ik maak me nog niet echt zorgen. Natuurlijk willen we graag meer snelheid vinden om Red Bull te kunnen bedreigen, niet alleen in de kwalificatie maar ook in de race. Zij blijven stappen maken. Maar ik kan het me niet veroorloven om negatief te gaan doen. Ik moet alle energie gebruiken om zo goed mogelijk voorbereid te zijn, de engineers te helpen met goede gesprekken en als team samenkomen."

"Zo moeten we de huidige problemen oplossen en daar zijn we momenteel keihard mee bezig. We zijn niet voor niets wereldkampioenen. Ik hou in ieder geval alle vertrouwen in dit team." Het maakt dat Hamilton zeer strijdbaar is, al weet hij als geen ander dat het een behoorlijke kluif wordt om Red Bull op het eigen circuit te verslaan. "Red Bull heeft het sowieso geweldig gedaan in de voorbije races. Zeker vanaf de GP van Monaco, dat weekend was voor ons toch wel een ramp. Voor Baku, Frankrijk en vorig weekend geldt eigenlijk hetzelfde. Red Bull heeft duidelijk een stap gezet en staat momenteel voor ons in de hiërarchie. Het is nu aan ons om te kijken of we dat gat weer kunnen dichten. Daarbij moeten we trouwens wel bedenken dat het seizoen nog niet eens halverwege is. We zullen nog steeds volop voor deze titel vechten."