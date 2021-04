Hamilton blij voor fans, maar vreest ‘grotere voorsprong’ Red Bull

De afgelopen jaren stond er geen maat op Lewis Hamilton en Mercedes. De Duitse formatie werd inmiddels zeven keer op rij kampioen bij de constructeurs én coureurs, waarbij Hamilton verantwoordelijk was voor zes van de zeven rijderstitels. In de meeste seizoenen sinds de invoering van de hybride V6-turbomotoren in 2014 was Mercedes bovendien dominant, maar dat lijkt in 2021 helemaal anders te zijn. Met vier tienden voorsprong op Hamilton wist Max Verstappen zich in Bahrein van de pole-position te verzekeren. “In de kwalificatie kunnen we ze niet evenaren”, concludeerde Hamilton dan ook in Bahrein. De race ontaardde na een strategisch schaakspel uiteindelijk in een rechtstreeks duel om de overwinning, waarin de Mercedes-coureur zich wel de sterkste toonde.

De fans lijken zich dit jaar dus eindelijk op te kunnen maken voor een echte titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton, iets waar de Brit zelf ook zin in lijkt te hebben. “Ik kijk er enorm naar uit en ben heel blij voor de fans dat zij er zin in hebben. Ik denk dat het iets is waar de fans heel lang naar hebben uitgekeken”, vertelde de zevenvoudig wereldkampioen. Hij houdt echter nog wel een slag om de arm. “Natuurlijk is dit maar één race, dus we weten niet hoe het er in de toekomst uitziet wat betreft hun [Red Bull’s] snelheid. Ze kunnen een veel grotere voorsprong hebben, maar we zullen zo hard mogelijk werken om te proberen in de buurt te blijven in deze strijd. Ik hoop dan ook nog veel meer van dit soort races met Max en Valtteri te hebben.”

Verstappen sluit zich aan bij de conclusie die Hamilton trekt. “Het was geweldig, maar zoals Lewis als zei is het nog steeds een beetje lastig om te zeggen waar we precies staan qua snelheid. Daarnaast is het seizoen nog lang, dus ik denk dat we vanzelf gaan zien hoe het gaat verlopen”, vertelde de Nederlander van Red Bull Racing. Zijn team lijkt Mercedes in ieder geval de grootste uitdaging sinds 2017 en 2018 te bezorgen, toen Ferrari en Sebastian Vettel zich zeker in de eerste helft van het seizoen aardig konden meten met het Duitse fabrieksteam. Hamilton vermoedt zelf echter dat dit het uitdagendste seizoen kan worden sinds de Formule 1 weer met turbomotoren rijdt: “Ik herinner me eerlijk gezegd niet precies hoe krap de andere seizoenen waren, maar dit seizoen is begonnen als een van de lastigste.”

