Hamilton over strijd F1: "Wordt een dijk van tweede seizoenshelft"

Wie na de eerste Formule 1-races van het seizoen 2024 dacht dat het een gelopen race was voor Red Bull Racing en Max Verstappen, zal daar na de afgelopen races wellicht toch anders over denken. Red Bull heeft in de afgelopen vier races geen zege gepakt: in plaats daarvan was het Mercedes dat drie keer won terwijl Oscar Piastri de zege in Hongarije opeiste. De situatie vooraan is flink veranderd en het belooft een spannende tweede seizoenshelft te worden, voorspelt Lewis Hamilton. "Het is geweldig en echt fantastisch voor de sport dat de teams en coureurs zo dicht bij elkaar zitten", zegt de zevenvoudig F1-kampioen, die in België de zege bijgeschreven kreeg na de diskwalificatie van teamgenoot George Russell.

"En weet je, de coureurs aan de top zijn vandaag de dag echt top en ongelofelijk", vervolgt Hamilton. "We hadden niet verwacht dat we het in dit stadium van het seizoen zouden opnemen tegen de McLarens of Red Bulls, op basis van hoe we zijn begonnen. Nu we dus dat [gat] gedicht hebben, gaat het een dijk van een tweede seizoenshelft worden", weet de Brit zeker.

Heel gemotiveerd

Op basis van de afgelopen vier races zijn het Hamilton en Oscar Piastri die de dienst uitmaken. Sinds de Grand Prix van Oostenrijk scoorden zij allebei tachtig punten. Ter vergelijking: Max Verstappen en Sergio Pérez waren in diezelfde periode samen goed voor 78 punten. Russell heeft door zijn diskwalificatie in België een minder goede run gehad, maar is vooral blij met de vooruitgang bij Mercedes en voorziet een spannende strijd in 2025.

"Het waren voor ons enkele lastige jaren waarin we een auto wilden bouwen waarmee we constant om zeges konden strijden", zegt Russell. "Maar ik ben gemotiveerd en kijk uit naar de tweede seizoenshelft, wat ook weer opbouwt naar 2025. En als je nu naar de competitie kijkt, zie ik geen reden waarom wij niet zouden kunnen meestrijden. Als het seizoen in Montréal was begonnen, dan zou het kampioenschap er heel anders uit hebben gezien. Het gaat dus geweldig worden. Ik denk dat de andere teams ook heel gemotiveerd zijn om terug te keren aan de top, van McLaren en Ferrari tot aan onszelf. Dus het zal zeker niet makkelijk worden. En hopelijk hebben we volgend jaar een mooi gevecht in het verschiet."