Hamilton: “FIA verandert regels om races spannend te houden”

De WK-leider maakte op weg naar de grid van het Sochi Autodrom tweemaal een proefstart, beide malen op de verkeerde locatie. Daarvoor kreeg hij tweemaal een tijdstraf van tien seconden en zag zo zijn kansen op een nieuwe zege in rook opgaan. Uiteindelijk finishte de Brit alsnog als derde, achter teamgenoot Valtteri Bottas en Red Bull-coureur Max Verstappen.

Zie ook: Stewards schelden strafpunten Hamilton weer kwijt in Rusland

Hamilton noemde na de straf na de race “belachelijk” en stelde dat de wedstrijdleiding het enkel deed “om me te stoppen”. Op de vraag of hij zich doelwit voelt van de reglementen antwoordde de zesvoudig wereldkampioen: “Ik denk niet dat het specifiek op mij gericht is. Als een team aan kop staat, doen de andere teams veel onderzoek. Alles dat op onze wagen zit wordt gecontroleerd, nogmaals gecontroleerd en voor een derde keer gecontroleerd. Ze veranderen regels, zoals op motorisch vlak. Heel veel veranderingen om de races spannend te houden, ik neem aan dat dat het doel is. Ik weet niet of de regels aangaande wat er nu gebeurd is daar iets mee te maken hebben maar zo voelt het wel. Het voelt alsof we tegen de stroming in moeten zwemmen maar dat is prima. Het is niet zo dat we niet eerder tegenspoed hebben gehad. We blijven hard werken.”

Mercedes is hard op weg naar de zevende opeenvolgende wereldtitel bij de constructeurs maar heeft in die periode aardig wat reglementswijzigingen voorbij zien komen. Na de dominantie in de eerste jaren van het nieuwe V6 hybride-reglement werd in 2017 de aerodynamica volledig op schop gedaan. Daardoor kon rivaal Ferrari het gat dichten. In 2019 volgde wederom een aerodynamische verandering terwijl er ook veelvuldig gesproken is over reversed grid-races als vervanger van de kwalificaties.

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith