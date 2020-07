Hamilton naar stewards voor twee mogelijke overtredingen

Tijdens de laatste run van de allesbeslissende Q3 ondernam Hamilton een ultieme poging om alsnog met pole-position aan de haal te gaan tijdens het eerste raceweekend van 2020. De wereldkampioen moest in de eerste run immers zijn meerdere erkennen in Mercedes-teamgenoot Bottas. Tijdens de tweede poging mocht hij achter de Fin de baan op, ogenschijnlijk een voordeel.



Maar in de praktijk pakte het iets anders uit. Bottas schoot namelijk van de baan voor een uitstapje door het grind, waarna Hamilton mogelijk niet adequaat heeft gereageerd. Volgens de stewards is Hamilton wellicht niet afdoende van het gas gegaan tussen de bochten vijf en zeven. Hij moet zich derhalve vanaf 18.15 uur melden bij de wedstrijdleiding van dienst voor tekst en uitleg. Zijn tweede startplek zou daarmee in gevaar kunnen komen.



Daarnaast wordt Hamilton verdacht van het overschrijden van de zogenaamde 'track limits' tijdens zijn snelste ronde in de afsluitende kwalificatiesessie. De Brit zou met vier wielen buiten de witte lijn zijn gekomen, waarvoor hij zich eveneens mag verantwoorden. Deze overtreding doet in potentie minder pijn dan de eerstgenoemde. Bij het overschrijden van de baanlimieten wordt de rondetijd namelijk geschrapt door de wedstrijdleiding. Maar mocht dat gebeuren, dan heeft Hamilton nog altijd een 1.03.061 uit de eerste run staan. Ook die tijd is sneller dan de persoonlijke toptijd van Max Verstappen.