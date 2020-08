Waarom Hamilton de laatste ronde mocht afmaken op lekke band

Die vraag speelde na afloop van de Britse Grand Prix bij een redelijk aantal fans. Hamilton liep de lekke band vroeg in de laatste ronde op en koos er voor de ronde en de race af te maken op de lekke linker voorband. Maar had Hamilton zijn auto eigenlijk niet naar de pits moeten brengen? Op vrijdag had Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi immers nog een officiële waarschuwing ontvangen omdat hij zijn auto op onveilige wijze terugbracht naar de pits na een spin, waarbij alle banden ‘flat spots’ opliepen. Daardoor liet Giovinazzi een behoorlijk aantal brokstukken achter op zijn weg terug naar de pits.

De stewards wezen naar artikel 27.4 van het Sportieve Reglement als regel die Giovinazzi daarbij overtrad: “Op geen enkel moment mag een auto onnodig langzaam, onregelmatig of op een manier bestuurd worden die als potentieel gevaarlijk gezien kan worden voor andere coureurs of andere personen.” Bij een redelijk aantal kijkers groeide de vraag of dit dan ook voor Hamilton zou gelden. Hij reed immers op een lekke band door en zou daarmee gezien kunnen worden als een potentieel gevaar.

Stewards onderzoeken werkwijze Hamilton niet

De stewards stelden geen onderzoek in naar het handelen van Hamilton en oordeelden dus dat Hamilton op geoorloofde wijze over de finish is gekomen. Hoewel het gissen is naar de daadwerkelijke redenen is in ieder geval vast te stellen dat de situatie bij Hamilton (en eerder in de race bij Valtteri Bottas en Carlos Sainz Jr.) verschilde van die bij Giovinazzi. Daar waar de Alfa Romeo-coureur de nodige brokstukken achterliet op zijn weg terug naar de pits, gold bij Hamilton dat de band grotendeels intact bleef. Daardoor liet de Mercedes-coureur ook geen brokstukken achter op het asfalt. Datzelfde gold voor Bottas en Sainz, die hun bolide in de twee ronden daarvoor wel terugbrachten naar de pits en hun auto ook niet langs de baan parkeerden.

De volgende vraag is of Hamilton zijn auto niet ook naar de pits had moeten brengen. Ook op dit punt hebben de stewards geen onderzoek ingesteld naar Hamilton of actie tegen hem ondernomen. Het staat buiten kijf dat Hamilton de pits wél had bezocht als de race een ronde langer had geduurd, omdat hij anders te veel tijd zou verliezen. Vermoedelijk zagen de stewards het in dit geval door de vingers omdat het dus de laatste ronde betrof en de weg naar de finish kort was en iedereen daarna op lage snelheid terug zou keren naar de pits. En zelfs als Hamilton in de laatste ronde naar de pits was gekomen, had hij de race gewonnen. De ingang van de pits op Silverstone snijdt namelijk een deel van de reguliere omloop af, terwijl de pitboxen van de teams pas na start-finish gepositioneerd zijn.

Masi eiste verlaging tempo bij betrokken rijders

De wedstrijdleiding van de FIA greep overigens na iedere lekke band wél in door meteen contact te zoeken met de betrokken teams, Mercedes en McLaren. Dat vertelde wedstrijdleider Michael Masi. “Ik heb via de radio meteen contact gezocht met de teams en ze gevraagd om onmiddellijk en effectief vaart te minderen”, vertelde hij na de eerste race op Silverstone. “Daarmee wilden we proberen de impact op de rijders zelf, maar nog belangrijker voor iedereen om hen heen te minimaliseren. Dat was een rechtstreekse call van de wedstrijdleiding naar de betrokken teams.”