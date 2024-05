Hamilton stelt voor: Nieuwe formule voor F1-race in Monaco

De Formule 1 is door de jaren heen flink veranderd, maar het stratencircuit van Monaco is in die tijd vrijwel identiek gebleven. Het resultaat: de brede, lange en zware F1-auto's moeten door de krappe straten van het prinsdom vooral achter elkaar blijven rijden. Het levert daardoor ook weinig memorabele races op, al heeft regen de afgelopen jaren het veld wel opgeschud. Dat lijkt dit weekend niet te gebeuren, waardoor er zorgen zijn dat de Grand Prix van Monaco weer een optocht wordt.

Voor Lewis Hamilton is dat reden genoeg om de Formule 1 op te roepen om te experimenteren met een ander format voor dit bijzondere weekend, waar de kwalificatie in feite het hoofdgerecht is door de voorspelbaarheid van de race op zondag. "Ik bedoel, Monaco blijft Monaco. Het is niet echt veranderd", trapt Hamilton voorafgaand aan het raceweekend in Monaco af. "De auto's worden groter en je kunt hier niet echt inhalen, zonder een enorm risico op een ongeluk."

Hamilton zou het dan ook fijn vinden als de straten van Monaco wat breder zouden zijn. "Maar ik denk niet dat dat ooit het geval zal zijn hier", klinkt hij sceptisch. "Het is gewoon een kleine locatie en de race blijft continu vrijwel hetzelfde. Het is een race met een eenstopper." Juist op dat vlak ziet de zevenvoudig wereldkampioen wel potentie tot veranderingen. "Misschien zouden er speciale banden moeten komen voor deze race, zodat je meer pitstops en dus variatie hebt", stelt de Mercedes-coureur voor. "Of je nou wel of geen sprintweekenden hebt... Ze kunnen zeker wel met een specifiek weekend [voor Monaco] komen."

Dat sprintformat heeft enkele raceweekenden al flink opgeschud, aangezien er op vrijdag dan maar één vrije training is, waarna sinds dit jaar de sprintkwalificatie plaatsvindt. Op zaterdagochtend gaat dan de sprintrace van start, gevolgd door de kwalificatie voor de Grand Prix. "Maar voor dit specifieke weekend zouden ze met een nieuwe formule moeten komen, in plaats van dat het hetzelfde blijft. Dat is gewoon mijn mening." Hamilton voorspelt tot die tijd dat de race in Monaco weinig spektakel zal opleveren. "Jullie vallen op zondag misschien in slaap tijdens het volgen van de race. Dus ja, [er moet] op een of andere manier iets nieuws komen. Maar ik weet niet hoe je dat doet."