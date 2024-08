Op vrijdag was Lewis Hamilton nog een van de snelsten tijdens de trainingsdag van de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort, maar een dag later staat hij er een stuk minder voortvarend voor. De Brit kreeg het niet voor elkaar om zijn Mercedes uit de tweede kwalificatie te halen en moet daarom de race op zondag vanuit het middenveld starten. Hij vertrekt als veertiende, na ook nog een gridstraf te hebben gekregen wegens het hinderen van Sergio Pérez in Q1.

Na afloop van de kwalificatie reageerde Hamilton teleurgesteld. "Dit was een moeilijke sessie", verzucht de zevenvoudig wereldkampioen tegenover onder andere Motorsport.com. De Engelsman heeft een vermoeden waar deze slechte kwalificatie vandaan kwam: veranderingen aan de afstelling. "Dat hebben we allebei gedaan. De veranderingen hebben we allebei doorgevoerd, maar bij mij wat meer. De auto was daardoor snappy vandaag [zaterdag]. Gisteren [vrijdag] had ik last van onderstuur en dat probeerden we eruit te halen. Dat was niet fijn."

Met zijn gridstraf lijkt Hamilton het niet geheel eens. "Ik deed mijn uiterste best om aan de kant te gaan, maar het was blijkbaar niet genoeg", verklaart de Mercedes-man. Voorafgaand aan het weekend had hij zijn pijlen op een podiumplaats gericht, maar hij heeft de verwachtingen naar beneden bijgesteld. "Het gaat een gevecht worden om in de top-tien te komen", besluit hij.

Russell maakt zich geen zorgen

George Russell kende een aanzienlijk betere kwalificatie. De coureur uit King's Lynn kwam tot een vierde plek, al had daar naar eigen zeggen iets meer in gezeten. "Dat kwam door de banden, denk ik. Ik reed een sterke ronde, mijn tijd was gelijk aan die van Norris. Ik reed op een moment tweeënhalf, drie tienden sneller dan mijn eigen tijd", vertelt hij. "Daarna raakten de banden oververhit en verloor ik in het laatste gedeelte van de ronde meer pace dan ik had gedacht. Ik maak me [voor de race] niet al te veel zorgen. P4 is een goede positie om van te starten en ik denk dat we dan dichter in de buurt zitten."

Als Russell verder gevraagd wordt naar zijn verwachtingen, antwoordt hij: "Een mooi gevecht met de McLarens. Ik denk eerlijkheidshalve dat zij de afgelopen races de snelste waren, ook in Spa. Piastri was daar denk ik de snelste, dus ik denk dat wij een tiende achter McLaren en de Red Bull zitten. Maar als we goed starten en een goede strategie hebben, dan kan alles snel veranderen."