Hamilton start F1 Baku vanuit pitstraat na motorwissel

Mercedes heeft diverse power unit-elementen in de auto van Lewis Hamilton vervangen. De zevenvoudig wereldkampioen is voorzien van een nieuwe verbrandingsmotor, turbo, MGU-H en MGU-K. Voor al deze componenten is Hamilton toe aan zijn vijfde exemplaar van het seizoen, terwijl vier het maximaal toegestane aantal is.

Normaal gesproken had Hamilton een gridstraf opgelegd gekregen. Omdat Mercedes de wijzigingen onder parc fermé en zonder goedkeuring van de FIA heeft doorgevoerd, is Hamilton echter veroordeeld tot een start vanuit de pitstraat. Zijn team heeft meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook aan de wielophanging van zijn W15 te werken. Hamilton had zich als zevende gekwalificeerd voor de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Dit is goed nieuws voor Lando Norris. De McLaren-coureur werd in de kwalificatie al in Q1 uitgeschakeld, omdat hij snelheid moest minderen vanwege een gele vlag voor de langzaam rijdende Esteban Ocon. Norris moest genoegen nemen met P17, maar schoof door de diskwalificatie van Pierre Gasly al op naar P16 op de grid. Dat wordt door de straf van Hamilton dus P15.

Hamilton heeft bij de start aan het einde van de pitstraat gezelschap van Ocon. Ook de Fransman heeft, onder parc fermé en zonder toestemming van de FIA, diverse nieuwe motoronderdelen gekregen. De Alpine-coureur eindigde al als laatste in Q1, waarin hij de muur raakte en daarmee een voor Norris dure gele vlag veroorzaakte.

