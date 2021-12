Hamilton feliciteert Verstappen met pole: “Kon gewoon niet harder"

Het Formule 1-team van Mercedes was voorafgaand aan de kwalificatie de torenhoge favoriet voor de pole-position. Red Bull-teambaas Christian Horner had zich vooraf zelfs al min of meer gewonnen gegeven en liet vrijdag na de eerste twee vrije trainingen weten dat pole-position voor zijn team hem “sowieso niet ging worden.” De teambaas onderschatte daarmee echter de snelheid van zijn eigen coureur. Mede dankzij een slipstream van teamgenoot Sergio Perez stormde Max Verstappen namelijk naar zijn tiende pole in de Formule 1 dankzij een 1.22.109, waarmee hij titelrivaal Lewis Hamilton het nakijken gaf.

Hamilton moest uiteindelijk 0.371 seconde toegeven op Verstappen, maar de Brit nam de nederlaag na afloop ondanks het nodige boegeroep vanaf de tribunes sportief op: “Allereerst wil ik zeggen dat het mooi is om hier zoveel mensen te zien”, sprak de wereldkampioen direct na afloop van de kwalificatie. “Ondanks het boegeroep vind ik het fijn om hier zoveel mensen gezond en wel te zien.”

"Verstappen heeft pole dubbel en dwars verdiend"

Gevraagd wat er mis ging tijdens de kwalificatie vertelde Hamilton: “Max heeft gewoon een geweldige ronde gereden. We konden op het einde gewoon niet aan die tijd komen. In de vrije trainingen zag het er nog heel goed uit, maar we hadden gewoon geen antwoord op dat rondje. Het was een fantastische ronde van hem.”

Hamilton denkt dan ook niet dat Mercedes het ergens heeft laten liggen zaterdag, maar dat Verstappen simpelweg te snel was: “In mijn eerste poging verloor ik wat tijd in bocht vijf, maar die laatste ronde was foutloos. Ik kon gewoon niet harder. Ik weet niet of het met het opwarmen van de banden of wat dan ook te maken heeft, maar die tijd die Max reed kon ik gewoon niet rijden vandaag. Hij heeft deze pole dubbel en dwars verdiend.”

"Kan hem nu tenminste zien"

Ondanks het feit dat de Grand Prix van Abu Dhabi in het verleden het vaakst is gewonnen door de coureur op pole, geeft Hamilton zich nog niet verloren in de strijd om de wereldtitel. Daarnaast mag de Mercedes-coureur de race aanvangen op de hardere medium-compound, waar Verstappen op het zachte rubber moet starten: "We bevinden ons denk ik in een goede positie met de banden voor morgen. Ik hoop dan ook dat we een goede race kunnen hebben. Of ik teleurgesteld ben? Nee, ik sta nog steeds op de eerste startrij en hebben het verschil in banden. Ik ben in ieder geval wel blij dat ik hem nu tenminste kan zien. Daarna zien we wel weer verder”, sluit de Brit lachend af met een knipoog.