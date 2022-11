Hamilton: “Staan relatief gezien iets dichter bij Red Bull”

Na de 1-2 van afgelopen weekend in Brazilië is duidelijk dat Mercedes de stijgende lijn heeft ingezet. Het komt te laat voor de jacht op de wereldtitel, maar het team is wat dat betreft al aardig op weg voor 2023. Het team maakt bovendien nog kans op de tweede plek bij de constructeurs, al moet het daarvoor negentien punten goedmaken op concurrent Ferrari. In Abu Dhabi schoot Mercedes vrijdag weer uit de startblokken met een één-twee, maar toen alle vaste rijders in de tweede oefensessie op de baan stonden keek het team toch weer tegen een aardige tegenstand aan. Het maakt dat Lewis Hamilton gematigd tevreden is na de vrijdag in Abu Dhabi.

“Het verschil is weer iets kleiner geworden”, zegt Hamilton over het verschil met Red Bull. “De Red Bulls zijn hier sneller en dat hadden we ook wel verwacht. We denken niet dat dit onze beste race is, maar we zullen vannacht aan het werk gaan. We staan er op zich niet slecht voor, hopelijk kunnen we er een mooi gevecht van maken.” Hamilton zette in de eerste training een 1.26.633 op de klokken, de snelste tijd toen het veel warmer was. “Het voelde in VT1 eigenlijk best goed. In de tweede training was de balans niet zo goed. We hebben wat aanpassingen gedaan, maar dat waren niet de juiste aanpassingen. In VT2 had ik daardoor veel moeite met overstuur. Dat was de belangrijkste beperking. We zullen gedurende de nacht wat dingen veranderen, maar we zijn relatief competitief.”

Qua racepace is Hamilton nog niet tevreden. “Het ging bij mij niet heel goed, maar ik weet niet waar de anderen staan. Dat moeten we nog bekijken.” Terugkerend thema in Abu Dhabi is het opwarmen van de banden, merkt Hamilton. “In de eerste training was dat geen probleem en kreeg je ze met een langzame ronde op temperatuur. In deze tweede sessie moesten we veel sneller gaan of zelfs twee ronden doen om de banden helemaal goed te krijgen. Het is een gokje en hopen dat ze goed zijn. Soms is het goed, soms niet. In de laatste sector kakken ze over het algemeen in.”

