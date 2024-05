Hamilton spreekt voorkeur uit voor zijn opvolger bij Mercedes F1

Of hij het nu uit beleefdheid voor zijn Italiaanse gastheren zei, of dat hij het echt meende: Lewis Hamilton is ervan overtuigd dat Andrea Kimi Antonelli de beste keuze is om vanaf volgend seizoen zijn stuurtje bij Mercedes over te nemen. Hamilton vertrekt aan het einde van dit jaar naar na twaalf seizoenen bij de Zilverpijlen om zijn carrière bij Ferrari voort te zetten. Bij dat team vervangt hij Carlos Sainz, die nog op zoek is naar een nieuwe werkgever.

Velen dichten de Spanjaard een toekomst toe bij Sauber, dat vanaf 2026 verdergaat als fabrieksteam van Audi. Maar er gaan in de paddock ook geluiden op dat Sainz gezien zijn recente goede vorm kandidaat is bij Mercedes. Gevraagd naar de kansen van Sainz bij Mercedes, was Hamilton in Imola buitengewoon complimenteus voor de coureur uit Madrid. "Ik denk dat Carlos een geweldige coureur is. Waar hij ook heen gaat, ik denk dat hij een aanwinst zou zijn voor elk team."

Hamilton heeft niet met Mercedes-teambaas Toto Wolff over zijn opvolging gesproken. "Eerlijk gezegd heb ik geen idee wat de plannen van Toto zijn, maar ik denk dat voor mij... als het mijn baan zou zijn, zou ik waarschijnlijk Kimi aannemen." Hamilton doelt daarmee op Andrea Kimi Antonelli, het Italiaanse wonderkind dat door Mercedes wordt klaargestoomd voor een toekomst in de Formule 1. Of dat echter op korte termijn zal zijn, is nog maar de vraag.

Andrea Kimi Antonelli rijdt Mercedes W12

Toen begin mei duidelijk werd dat er bij de FIA een dispensatieverzoek was ingediend om de pas 17-jarige Italiaan al voor zijn 18de verjaardag in de Formule 1 te debuteren, reageerde Wolff als door een adder gebeten. "Ik weet niet waar het idee vandaan komt dat Mercedes hem graag naar voren wil schuiven", zei de Oostenrijker tegen Motorsport.com. "Kimi moet zich concentreren op zijn F2-campagne en dat weet hij. Al het andere zijn slechts geruchten, die rond blijven gaan en die feitelijk onjuist zijn. Hij is een F2-coureur voor Prema, dat is wat hij doet en daar concentreren we ons allemaal op."

Uiteraard is daarmee niet uitgesloten dat Mercedes na 25 augustus van dit jaar (op die dag wordt Antonelli achttien jaar) alsnog voor hem kiest. De vraag is natuurlijk of Sainz zolang wil wachten.