Hamilton ondanks snelste tijd op zijn hoede: “Hebben nog werk te doen”

Hamilton was vrijdagmiddag in de eerste vrije training op het Jeddah Corniche Circuit een halve tiende sneller dan Max Verstappen, waarna hij ook in de avond de snelste was in de tweede oefensessie. Onder het kunstlicht was hij nipt sneller dan Mercedes-stalgenoot Valtteri Bottas en AlphaTauri’s Pierre Gasly, terwijl titelconcurrent Verstappen bleef steken op de vierde plek. De Nederlander moest twee tienden toegeven op Hamilton, die zich ondanks de bemoedigende start nog lang niet rijk rekent.

“We zijn niet snel over één ronde, vergeleken met de anderen” concludeerde Hamilton vrijdag na afloop van de tweede vrije training. “Maar de lange run zag er niet verkeerd uit.”

“Tussen de trainingen door hebben we een aantal veranderingen doorgevoerd. Ik weet nog niet aan welke ik vast zal houden. We zullen het vanavond bestuderen en met de jongens in de fabriek samenwerken om ervoor te zorgen dat we morgen de juiste afstelling hebben. Maar het is absoluut niet verkeerd. Ik denk, zoals ik al zei, dat ze [Red Bull] over een enkele ronde best snel zijn, dus we hebben nog wat werk te doen.”

Hamilton had in de eerste vrije training aanvankelijk wat moeite om op de zachte band de snelste tijd van Verstappen – die hij had gereden op het hardste rubber – te verbeteren. De Brit concludeerde dat de rood gemarkeerde compound mogelijk iets te zacht is voor het razendsnelle circuit van Jeddah. Mercedes’ trackside engineering director Andrew Shovlin erkende na afloop dat de renstal uit Brackley vrijdag worstelde met de zachte band: “We zijn tevreden met hoe de auto presteert in de lange runs. Over een enkele ronde waren we vanochtend iets blijer dan vanavond”, aldus Shovlin voor de camera’s van Sky. “We hebben het wat lastig om de grip uit de banden te krijgen, vooral op die zachte band.”

“We hebben wel wat ideeën voor wat we eraan kunnen doen, zodat we onze eigen problemen beter kunnen begrijpen. Daar zullen we vanavond mee aan de slag gaan om het op orde te krijgen. Vanochtend was de situatie voor ons iets beter, toen de baan wat warmer was. In de avond hadden we het absoluut lastiger.”

“De lange run zag er sterk uit, dat vertelt je wel een beetje dat de basissnelheid er is. We moeten nu alleen nog de boel finetunen om de banden in het juiste window te krijgen voor dat ene rondje in Q3.”