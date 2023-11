Voor Mercedes-coureur Lewis Hamilton ging het tijdens de Formule 1-kwalificatie in Abu Dhabi totaal niet zoals hij wilde. De Brit leek tijdens de sessie geen moment in zijn hum, miste het laatste deel van de kwalificatie en heeft een magere elfde startplek voor zondag toebedeeld gekregen. Omdat dit jaar bij Mercedes zo slecht verloopt, kijkt de recordkampioen uit naar het einde van het seizoen. "Ik ga niet zeggen dat ik opgelucht ben, maar ik ben heel blij dat het bijna voorbij is", verklaart een gedesillusioneerde Engelsman.

Aan het begin van 2023 had Mercedes zich ten doel gesteld om het Red Bull Racing heel erg lastig te maken, maar de Duitse renstal kon geen enkel moment echt een vuist maken. Sterker nog, de formatie uit Brackley staat nog met lege handen op het gebied van zeges. Hamilton wijt het slechte seizoen aan de auto, die volgens hem niet constant genoeg is. "Hij is onregelmatiger dan ooit", meent de 38-jarige coureur na afloop van de kwalificatie in Abu Dhabi. "Het gaat op en neer, van het moment dat ik rem naar het moment dat ik instuur en naar het moment dat we bij de apex zijn. Hij is ontzettend uit balans en het is heel moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren."

Zoals gezegd was voor Hamilton de kwalificatie een bittere teleurstelling. De Brit wijst aan wat volgens hem de reden was van de dramatische sessie. "Het zijn niet de banden, maar het is de auto", vertelt de Engelse coureur, die en passant ook opmerkt dat hij werkelijk geen idee heeft wat er tijdens de Grand Prix op zondag in zit. "Ik heb vanmorgen een iets langere run kunnen rijden, maar ik heb gisteren [tijdens de veel onderbroken tweede training] maar vier rondjes kunnen rijden, dus ik kan dat niet zeggen." Wel belooft de Mercedes-coureur alles op alles te zetten in de race, waarin zijn team een heel belangrijke P2 in het constructeurskampioenschap moet veiligstellen. Ferrari staat nog vier punten achter op Mercedes in die strijd en de winnaar wint miljoenen extra prijzengeld: "Ik ga proberen om het morgen om te draaien en ga wel zien hoe ver ik kan komen."

Video: De verrassend vroege uitschakeling van Hamilton in Abu Dhabi