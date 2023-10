Hamilton sluit negentien GP-zeges voor Verstappen in 2023 niet uit

Er staat dit jaar geen maat op Max Verstappen. Nadat de Nederlander eerder dit jaar al het record voor meeste Grand Prix-zeges op rij van Sebastian Vettel had afgesnoept door tien keer achter elkaar te zegevieren, zette hij in Mexico zijn eigen record voor meeste Grand Prix-overwinningen in een seizoen nog wat scherper door voor de zestiende keer dit jaar de bovenste trede van het podium te bestijgen. Lewis Hamilton liet na de race op het Autodromo Hermanos Rodriguez, waarin hij zelf als tweede aan de finish kwam, weten er niet raar van op te kijken als het aantal overwinningen van Verstappen aan het einde van het jaar achttien of negentien zou bedragen.

Gevraagd in hoeverre het hebben van de op één na snelste auto in de Mexicaanse race vertrouwen geeft voor de volgende race in Brazilië, laat Hamilton in de persconferentie weten: “Het geeft ons zeker wat vertrouwen. Maar vorig jaar rond deze tijd zaten we drie tienden achter Max in de kwalificatie en werd ik hier ook tweede in de race, terwijl hij aan de horizon verdween. Dit jaar is dus een herhaling van zetten gebleken, wat inhoudt dat we grote veranderingen moeten doorvoeren voor volgend jaar om niet opnieuw anderhalve seconde tekort te komen bij de eerste race in Bahrein. Hopelijk zitten we er in de laatste paar races goed bij, maar het zou me niet verbazen als hij tot achttien of negentien overwinningen komt met die auto. Dat is waar ik waarschijnlijk mijn geld op zou inzetten.”

‘Tweede plek in WK zou leuke bonus zijn’

Doordat Sergio Perez zondag uitviel in zijn thuisrace, is in het kampioenschap Lewis Hamilton nog maar twintig punten verwijderd van de Mexicaan. Op de vraag of de tweede plek in de WK-stand nu een haalbare kaart is, antwoordt de Mercedes-coureur tegenover onder andere Motorsport.com: “Dit hangt voornamelijk af van hoe Checo het de komende weekenden doet. Hij beschikt over de auto waarmee dit jaar het kampioenschap is gewonnen, hij heeft alleen een paar keer pech gehad. Ik heb zelf ook punten verloren in de twee voorgaande races, maar hij is zondag ook zeker veel punten misgelopen. Maar wie weet wat er mogelijk is. Ik had na vrijdag ook niet verwacht hier nu te zitten. We gaan ons best doen, maar om heel eerlijk te zijn maakt het voor mij niet heel veel uit of ik dit jaar tweede of derde word in het kampioenschap. Ik vind het belangrijker dat we als team tweede worden bij de constructeurs. Daar ligt mijn voornaamste focus. P2 bij de coureurs zou echter een leuke bonus zijn.”

