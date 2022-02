Hamilton sluit F1-test als snelste af, probleemloze sessie Verstappen

Waar Formule 1-teams tijdens de eerste dagen weinig problemen kenden, bleek het vrijdag bijltjesdag in Catalonië. Sergio Perez werd donderdag weliswaar geteisterd door een versnellingsbakprobleem en Alfa Romeo en Haas zaten in de hoek waar de klappen vielen, maar dat was klein bier vergeleken met de rode vlaggen die er vrijdagochtend werden gezwaaid. De sessie zou maar liefst vijf keer onderbroken worden. Zo crashte Pierre Gasly, viel Fernando Alonso stil door een hydraulisch probleem en vatte de Aston Martin van Sebastian Vettel kortstondig vlam.

Verstappen kent probleemloze ochtend, vier teams vroeg klaar

De genoemde momenten brachten voor Alpine, AlphaTauri en Aston Martin meteen een vroegtijdig einde aan de testdag. De groene formatie probeerde het olielek nog wel te verhelpen om Lance Stroll rijtijd te gunnen, maar die inspanningen bleken tevergeefs. Haas kampte eveneens met een olielek en zag daarmee de laatste testdag in rook opgaan. Het toch al geplaagde team bleef steken op negen rondjes van Nikita Mazepin en keerde na de middag niet meer terug op het asfalt

Dat asfalt was voor de resterende zes (!) formaties overigens nat gesproeid tijdens de lunchpauze. Het gaf teams de gelegenheid om de 18 inch regenbanden van Pirelli voor het eerst onder handen te nemen en nadien de intermediates te testen op een opdrogende baan. Nicholas Latifi opende dat bal op de blauwe sloffen, Daniel Ricciardo en Lewis Hamilton volgden al snel in zijn spoor. De zevenvoudig wereldkampioen nam na de lunchpauze het stuur over van George Russell, die 's ochtends de beste richttijd op de klokken had gebracht. De jonge Brit wist zijn W13 in 1.19.233 over het circuit te sturen op de C5-band.

Max Verstappen reed ook alleen in de ochtenduren. Hij noteerde daarin de tweede tijd met 1.19.756, waarbij wel moet worden aangetekend dat hij op twee compounds harder reed dan de Mercedes-coureur. Nadien gaf Verstappen aan sowieso niet op de rondetijden te letten. De Limburger was bovenal blij met het aantal afgelegde ronden - 206 in totaal - en met de balans in de nieuwe RB18.

Hamilton versnelt, Mercedes bezet eerste twee stekken

Desalniettemin bleken deze ochtendtijden genoeg voor de eerste twee posities tot het laatste half uur van de testdag. Onder impuls van Sergio Perez kwam daar pas in de slotfase verandering in. Op een opgedroogde baan ging de Mexicaan naar 1.19.556, waarna Hamilton dat voorbeeld volgde. De versnellingen verdrongen Verstappen naar de vierde plek, al bleek Hamilton nog meer in petto te hebben. Op de C5-band posteerde hij Mercedes helemaal bovenaan de tijdenlijst met een 1.19.138.

Het bleek genoeg voor de snelste tijd van de dag en daarmee ook voor de snelste tijd van deze driedaagse test in Barcelona. De tijd van Russell maakt het een één-tweetje voor Mercedes, al is dat in deze fase van het seizoen bijzonder weinig waard. Met 89 afgelegde ronden was Hamilton ook meteen de meest productieve rijder van de dag. De Red Bulls bezetten de stekken drie en vier in de tijdenlijst en kunnen eveneens terugkijken op een probleemloze testdag. Dat laatste geldt zoals gezegd niet voor Vettel die de vijfde plek bezet, nog voor het Ferrari-duo en de zeer productieve Alexander Albon.

De tweede wintertest vindt van 10 tot en met 12 maart plaats op het Bahrain International Circuit, alvorens 20 maart op diezelfde baan de eerste race van het Formule 1-seizoen 2022 wordt verreden.

Uitslag: Derde Formule 1-testdag in Barcelona

Pos Coureur Team Rondetijd Verschil Ronden/Banden 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.138 89/C5 2 George Russell Mercedes 1:19.233 +0.095s 66/C5 3 Sergio Perez Red Bull 1:19.556 +0.418s 68/C4 4 Max Verstappen Red Bull 1:19.756 +0.618s 59/C3 5 Sebastian Vettel Aston Martin 1:19.824 +0.686s 48/C5 6 Charles Leclerc Ferrari 1:19.831 +0.693s 44/C3 7 Carlos Sainz Ferrari 1:20.072 +0.934s 86/C3 8 Alex Albon Williams 1:20.318 +1.180s 88/C4 9 Nicholas Latifi Williams 1:20.699 +1.561s 13/C4 10 Daniel Ricciardo McLaren 1:20.750 +1.612s 80/C3 11 Lando Norris McLaren 1:20.827 +1.689s 52/C3 12 Fernando Alonso Alpine 1:21.242 +2.104s 12/C3 13 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:21.939 +2.801s 41/C3 14 Pierre Gasly AlphaTauri 1:22.469 +3.331s 40/C4 15 Nikita Mazepin Haas 1:26.229 +7.912s 9 /C3 16 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:30.433 +11.295s 10/C3