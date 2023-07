Hamilton: “Het voelde alsof de auto op zijn slechtst was”

Bij de zestiende en twintigste positie van respectievelijk Lewis Hamilton en George Russell op de eerste trainingsdag op de Hungaroring moet de kanttekening worden gemaakt dat zij gedurende de tweede oefensessie ieder slechts één set mediums gebruikten. Desondanks had Hamilton geen goed gevoel achter het stuur van de Mercedes W14. “Het voelde niet goed. Het voelde alsof de auto op zijn slechtst was”, aldus Hamilton. “Maar we gaan aan de afstelling werken en kunnen het zaterdag hopelijk, net als vorig jaar, omdraaien. Ook toen voelde het aan het begin vreselijk aan. Dus daar gaan we aan werken en hopelijk is het zaterdag beter.”

Russell pakte afgelopen seizoen de pole-position voor de Grand Prix van Hongarije. In de race eindigden de Mercedes-coureurs als tweede (Hamilton) en derde (Russell) achter winnaar Max Verstappen. Russell klinkt ondanks zijn laatste plaats op vrijdag iets positiever dan Hamilton. “Het gevoel was eigenlijk niet al te slecht”, zegt de jongste van de twee Britten. “We hadden duidelijk een heel ander programma dan de rest, omdat we slechts één set banden hebben gebruikt gedurende de hele tweede vrije training. Dat was ook nog eens een set die we in VT1 al hadden ingezet. Dus de rondetijden zijn niet representatief en ik weet zeker dat het zaterdag beter gaat, maar we moeten ons wel verbeteren. Daar focussen we ons op.”

“We weten dat we in de loop van het weekend altijd progressie boeken, zoals het hoort”, vervolgt Russell. “Zelfs in die ene sessie hebben we een paar interessante dingen geleerd, dus daarmee gaan we aan de slag. We worstelen een beetje qua algehele grip. We hebben de banden nog niet in het juiste venster, zowel met weinig als met veel brandstof in de wagen. We moeten uitvinden waarom dat zo was. Het was zeker niet onze beste dag, maar het is niet de eerste keer dat ik zoiets zeg na een vrijdag. De zaterdag en zondag zijn vervolgens vaak beter.”

F1-update: Onze terugblik op de vrijdag in Hongarije