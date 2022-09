Hamilton slachtoffer van gele vlaggen: "Eerste rij was mogelijk"

Mercedes kent voorlopig een bijzonder sterk raceweekend op Circuit Zandvoort. Dat was welkom na de flinke tegenvaller op Spa-Francorchamps. In de kwalificatie kon het Britse raceteam het tempo van Ferrari en Red Bull Racing prima volgen en even leek het erop dat er in ieder geval één Mercedes-coureur naar de eerste startrij zou mogen. De voornaamste kandidaat was Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen was in zijn laatste rondje in Q3 snel onderweg, maar moest van zijn gas net na de Kuhmobocht. Kort voor zijn aankomst aldaar was Red Bull Racing-coureur Sergio Perez in de rondte gegaan, die daarmee voor gele vlaggen zorgde.

Op de vraag of pole-position mogelijk was, antwoordt Hamilton: "Dat was iets te optimistisch. Ferrari en Red Bull zijn nog steeds te snel, maar de eerste startrij was mogelijk", aldus de Brit, die tevreden is over het gedrag van de W13 op Circuit Zandvoort. "De auto had dus de potentie voor de eerste rij. Ik snap alleen niet dat de auto het ene weekend totaal niet werkt en volgende weekend weer wel. Dat is nogal verwarrend. Maar we kunnen veel positieve punten halen uit vandaag. Zonder die gele vlag was een plek op de voorste rij mogelijk. Dat is een fijne gedachte. We hebben het gat in een snellere ronde aardig gedicht, hopelijk lukt dat ook met onze race pace."

Is een podium mogelijk?

Hamilton vertrekt de Grand Prix van Nederland als vierde. Hij zit dus niet ver bij het podium vandaan. Maar is een plek op het ereschavot ook mogelijk? "Ja, dat denk ik wel", gaat hij verder. "Het is alleen lastig inhalen hier, dus we gaan het wel zien. Ik heb ook geen lange run uitgevoerd, George wel en die zag er goed uit. De auto voelde vandaag zeer sterk en naar mijn idee had het nog sneller gekund. Het is te hopen dat dit morgen ook het geval is. Ik ga in ieder geval alles geven voor een podium."

Circuit Zandvoort is een groot oranje feest. Hamilton vermaakt zich goed in Nederland en heeft een prima welkom gehad. "Tot op heden heb ik nog niks geks gehoord. Zodra ik uit de auto stap zwaai ik naar het publiek en zwaait iedereen terug. Het is goed publiek en een prachtige locatie. Het weer is ook goed. De baan is fantastisch. Voor echt wiel-aan-wiel-racen is het niet zo geschikt, want het is lastig volgen, dit omdat het een high-downforce circuit is. Maar in een enkele ronde is het prachtig."

