Mercedes begon met hoge verwachtingen aan het Formule 1-seizoen 2023, maar in Bahrein en Saudi-Arabië kon het team daar niet aan voldoen. De W14 bleek in handen van George Russell en Lewis Hamilton weliswaar een stapje voorwaarts ten opzichte van de W13 van vorig jaar, maar genoeg voor de strijd om de overwinningen is de auto allerminst. Het leidde bij Hamilton al tot de conclusie dat Red Bull Racing qua race pace een voordeel van zo'n anderhalve seconde heeft, terwijl teambaas Toto Wolff in Bahrein al meldde dat Mercedes gaat sleutelen aan het concept van de W14.

De verwachting daarbij is dat de unieke 'zero pod'-sidepods van de Mercedes gaan verdwijnen en mogelijk vervangen gaan worden door exemplaren die meer weg hebben van de sidepods van de Red Bull RB19. Toch moet de Duitse fabrikant daar voorzichtig mee zijn, vindt Hamilton. "Men blijft praten over nieuwe sidepods op de auto, maar zo eenvoudig is het niet. Als je de sidepods van de Red Bull op onze auto zet, verandert er letterlijk niets. Het maakt onze auto misschien zelfs nog langzamer", wordt Hamilton geciteerd door Sky Sports. "Het gaat om de aerodynamische eigenschappen en de balans van de auto in de bochten. Er zijn zoveel verschillende elementen waar mensen niets van weten omdat ze geen aero-specialist zijn en je niet alles kan zien, maar er schuilt veel meer achter."

Inmiddels is Mercedes al diverse dingen aan het testen om de prestaties van de W14 te verbeteren, maar het kost tijd om grote veranderingen door te voeren. Die laten dus nog enige tijd op zich wachten. De klus die het team in de tussentijd te wachten staat, is het maximale halen uit het huidige pakket. "We hebben wat we hebben en we blijven eraan werken om er meer uit te halen. We gaan snel zien of dat kan, of dat überhaupt mogelijk is met het huidige concept", zegt de 38-jarige Brit, die in Saudi-Arabië achter teamgenoot Russell op P5 eindigde. "Op de korte termijn komen we er dan ook achter of we veel grote, drastische veranderingen moeten doorvoeren. Dat er dingen drastisch gaan veranderen, staat wel vast."

