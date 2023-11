Hamilton: Perez pakt P2, nooit gedacht zo dicht bij dominante auto te komen

Na het complete off-weekend van Mercedes in Brazilië en de vierde plek van Sergio Perez lijkt laatstgenoemde hard op weg om de tweede plek in het coureurskampioenschap veilig te stellen. Het zou Red Bull Racing voor het eerst een één-tweetje opleveren in het rijderskampioenschap, waarmee het seizoen nog iets meer kracht wordt bijgezet. In Las Vegas kan Sergio Perez de klus klaren als hij niet meer dan zes punten verliest ten opzichte van Hamilton. In Abu Dhabi zijn er immers nog 26 stuks te vergeven. "Maar het verandert voor mij in principe niks", haakt Perez tijdens de persconferentie in. "We moeten gewoon het maximale uit de komende twee raceweekenden halen. Natuurlijk zou hij mooi zijn om die tweede plek hier alvast veilig te stellen, aangezien het voor ons de eerste kans is om dat te doen, maar belangrijker is dat we het seizoen sterk afsluiten."

In Las Vegas moet dat in essentie kunnen, aangezien Perez van stratencircuits houdt en de omloop over The Strip voor dit weekend nog het meest is vergeleken met Baku, waar Perez dit jaar wist te winnen. "Maar dat zegt niet veel, omdat de situatie nu anders is. Zelfs als we nu weer naar Baku zouden gaan, kan het anders zijn. Het gaat er in de Formule 1 vooral om hoe dingen evolueren gedurende het jaar. Maar goed, ik geloof wel dat we als collectief weer de goede kant opgaan. In de voorbije weekenden hebben we dat niet elke keer kunnen omzetten in een goed resultaat, maar ik denk dat we wel steeds dichter bij onze goede prestaties uit het begin van dit seizoen komen."

Hamilton: Niet gedacht met Red Bull-coureur te kunnen vechten

Het moet Perez in ieder geval P2 in het kampioenschap opleveren. Zijn naaste belager Lewis Hamilton heeft de hoop om hem nog te achterhalen min of meer opgegeven. "Nou, ik kom eraan!", zegt Hamilton nog wel met een knipoog richting de Mexicaan. "Maar nee, hij staat nu te ver voor. Ruim dertig punten goedmaken in twee races gaat bijna niet. Hij zou twee rampweekenden moeten hebben en ik moet dan beide weekenden tweede worden. Voor mij maakt het ook eigenlijk niet veel uit of ik tweede of derde word. We hebben qua uitvoering nog steeds een erg goed jaar gehad, in ieder geval als kijkt naar de auto die we hadden. Ik wist vanaf de eerste meters in februari al dat dit geen auto was om mee voor het kampioenschap te gaan. We hadden nooit verwacht dat we zouden strijden voor P2 in het constructeurskampioenschap en dat we zelfs op de deur zouden kloppen bij de dominantste auto uit ons tijdperk", duidt Hamilton op de RB19. "In dat opzicht ben ik al dankbaar voor waar we nu staan en dat we een veel beter seizoen hebben dan vorig jaar."

Het voorbije raceweekend in Brazilië was logischerwijs een domper, al duidt dat volgens Hamilton niet meteen op structurele problemen. Dat gezegd hebbende heeft teambaas Toto Wolff die Grand Prix wel aangeduid als het slechtste raceweekend in dertien jaar. "Ik heb niet zo'n goed geheugen als Toto en kan me niet meer alle races herinneren", lacht Hamilton. "Maar Brazilië voelde zeker als één van de slechtste weekenden, ja. Onze auto was gewoon verkeerd afgesteld. Het team weet precies wat er fout is gegaan en ik wist dat zelf ook al meteen. De auto die we nu hebben heeft op zich wel potentie, alleen hebben we die in Brazilië niet in het juiste window gekregen. Dat is natuurlijk pijnlijk voor iedereen, al leer je daar meer van dan van andere raceweekenden. Tot op zekere hoogte ben ik er zelfs dankbaar voor. Vorig jaar wonnen we natuurlijk in Brazilië en dachten we misschien dat we beter waren dan dat we echt waren. Dit laat zien dat er nog veel werk aan de winkel is, al hadden we die reminder misschien ook niet helemaal op deze manier nodig."

Voor Las Vegas heeft Hamilton betere hoop, al erkent hij dat de lange rechte stukken Mercedes niet meteen in de kaart spelen. "Het zou in ieder geval wel iets beter moeten zijn dan in het vorige raceweekend! Het wordt natuurlijk nog wel een hele uitdaging om de banden aan de praat te krijgen en doorgaans zijn we ook niet zo snel op rechte stukken. Het wordt dus zaak om zo min mogelijk te verliezen op de rechte stukken, zodat we die tijd in de bochten nog terug kunnen pakken. Maar goed, dit is niet zo'n technisch circuit, dat maakt het misschien wat makkelijker."

