Mercedes hoopte het seizoen 2022 snel te vergeten door in 2023 een grote stap vooruit te zetten, maar die stap bleef uit. Het begon opnieuw moeizaam en ondanks enkele grote updatepakketten schommelden de prestaties in de tweede seizoenshelft. Met name Lewis Hamilton leek de afgelopen races te worstelen en geeft in een interview met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com, toe dat het tot twijfels heeft geleid. "Als je lastige seizoenen als deze hebt, zijn er altijd momenten dat je denkt: 'Ligt het aan mij, of aan de auto? Heb je het nog steeds in je, of is het verdwenen?'"

"Want je mist datgene, weet je... Wanneer die magie er is, dat alles samenkomt, jij en de auto, die vonk: dat is buitengewoon. En dat is ook waar je naar zoekt", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. Hij sloot het seizoen voor het tweede jaar op rij zonder zege af, maar was met zijn derde plaats in het kampioenschap wel 'best of the rest' achter de Red Bull-coureurs. Dat Hamilton dan toch aan zichzelf begon te twijfelen, is volgens hem niet iets bijzonders. "Ik ben ook maar een mens. Als iemand jou vertelt dat zij daar geen last van hebben, dan zitten ze in een ontkenningsfase. We zijn allemaal maar mens."

Bij Mercedes wist men na het seizoen 2022 dat er een groot gat naar Red Bull Racing te overbruggen was. De zege van George Russell in Brazilië bood het team echter hoop dat zij toch de juiste weg waren ingeslagen met het concept van de 'zeropod', maar al bij de testdagen in Bahrein was voor teambaas Toto Wolff en de rest van het team duidelijk dat het over een andere boeg gegooid moest worden. Hamilton zelf voelde dat al eerder, namelijk bij de shakedown op Silverstone. "Ik herinner me nog dat [de auto] precies hetzelfde aanvoelde", zegt Hamilton. "Dat was zeker geen geweldig gevoel, aangezien ik hoge verwachtingen had."

Voorgestelde veranderingen niet doorgevoerd

Ook voor die shakedown had Hamilton zo zijn bedenkingen bij de W14. Hij was na 2022 wat minder positief in zijn verwachtingen, wetende wat er toen gebeurde bij de testdagen. "Ik was dus een klein beetje voorzichtiger toen ik luisterde en dacht: 'We zullen het wel zien.' Toen had de auto al deze problemen. Ik wist gewoon dat het een lang jaar zou worden." Daar baalde de winnaar van 103 Grands Prix stevig van. "Er was wat frustratie omdat ik om bepaalde veranderingen had gevraagd, maar die waren niet doorgevoerd", legt de 38-jarige Brit uit. "Niemand wist precies wat het probleem was of hoe deze op te lossen."

Hij opperde vervolgens om zelf mee te helpen in de zoektocht naar de oorzaak van de problemen, wat tot 'veel betere vergaderingen' leidde. "Ik kon gedurende het jaar veel positiever blijven en denken: 'Het wordt een lang seizoen, maar laten we niet opgeven. Laten we pushen om het maximale uit de auto te halen, wat dat dan ook is.' Voor dit seizoen dachten zij: 'De basis is goed, we moeten deze kant op.' Dat was niet het geval. Daarom was ik gefrustreerd in februari, omdat zij dus niet de veranderingen hadden doorgevoerd waar ik om gevraagd had."