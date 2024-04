Hamilton schuift gedroomde opvolger bij Mercedes naar voren

Mercedes moet voor 2025 op zoek naar een vervanger voor Lewis Hamilton, die het team verruilt voor Ferrari. De afgelopen weken is de naam van Sebastian Vettel enkele malen gevallen als mogelijke opvolger, ook doordat hij contact heeft gehad met teambaas Toto Wolff. Mocht er een samenwerking uit voortvloeien, dan zou Hamilton dat toejuichen. "Ik zou het geweldig vinden als Seb terugkeert. Hij zou een geweldige optie zijn voor het team: een Duitse coureur, iemand die meerdere wereldtitels heeft gewonnen, iemand die geweldige normen en waarden heeft en iemand die dit team op sleeptouw kan nemen. Ik zou hem graag zien terugkeren", zegt de zevenvoudig wereldkampioen in Japan.

Vettel is eind 2022 vertrokken bij Aston Martin en heeft sindsdien niet meer geracet, al testte hij recent wel met de LMDh-bolide van Porsche. Ook heeft de Duitser aangegeven dat een terugkeer in F1 aantrekkelijk is, waardoor zijn huidige periode zou kunnen uitdraaien op een sabbatical. Hamilton zou naar eigen zeggen echter pas stoppen als hij ook daadwerkelijk het gevoel heeft dat het klaar is. "Ik heb nooit gedacht aan een onderbreking van één of twee jaar, om daarna terug te keren. Als ik vertrek, ben ik hopelijk voorgoed weg", stelt hij. "Je zult het altijd missen. Het is de beste sport ter wereld en het is de mooiste ervaring ter wereld. Het is een geweldig gevoel om samen met een groep mensen te werken om iets te winnen en te bereiken. Er is waarschijnlijk niets dat ooit hetzelfde gaat voelen."

Russell heeft geen voorkeur voor toekomstige teamgenoot

Vettel is niet de enige kandidaat voor het zitje bij Mercedes. Door de recente onrust bij Red Bull Racing is Max Verstappen ook regelmatig naar voren geschoven als kanshebber, iets wat door uitspraken van Toto Wolff extra kracht is bijgezet. Ook Aston Martin-coureur Fernando Alonso en Carlos Sainz, die na dit jaar moet vertrekken bij Ferrari, worden genoemd voor het tweede zitje bij de Duitse fabrikant. Dat geldt eveneens voor Mercedes-protegé Andrea Kimi Antonelli, die dit jaar debuteert in de Formule 2. In Suzuka geeft George Russell echter aan dat het hem niets uitmaakt wie er in 2025 aan zijn zijde rijdt.

"Sebastian is een geweldig persoon. Hij is een viervoudig wereldkampioen en zijn persoonlijkheid wordt zeker gemist op de grid. Het is denk ik belangrijk dat de twintig beste coureurs ter wereld meedoen, die allemaal strijden voor zeges en kampioenschappen", vertelt Russell op de donderdag in Japan. "Ik sta open om iedereen te verwelkomen als teamgenoot. Het maakt niet uit of het een wereldkampioen of een rookie is, want het verandert niets aan mijn werkwijze."