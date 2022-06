Hamilton heeft last van gestuiter: “Rug was er echt aan”

Door het gestuiter van de Mercedes W13 over het Baku City Circuit was Lewis Hamilton vrijdag in de trainingen niet in staat om zijn lange run te voltooien. “Mijn rug was er echt aan”, vertelt de 37-jarige Brit, die zich als zevende kwalificeerde voor de race. “Godzijdank heb ik Angela Cullen. Van haar krijg ik elke avond fysiotherapie en acupunctuur. Zaterdagochtend stond ik op met nogal wat rugpijn.”

Hamilton hoopt dat het gehobbel in de race iets minder is. “Hopelijk is dat het geval met veel brandstof in de wagen, maar we zijn wel heel langzaam op het rechte stuk”, moppert de Mercedes-coureur. “Ik weet zeker dat dit komt door het bottomen. Elke keer dat je de grond raakt, word je namelijk afgeremd. Daarnaast hebben de anderen een Monza-achtige vleugel, we hebben dus veel werk te doen.”

“Ik mis Barcelona nu al”, aldus Hamilton, doelend op het feit dat Mercedes in de Spaanse Grand Prix niet met porpoising te maken had. “Verder hebben we het overal. Het is dus iets dat we niet onder controle krijgen. Als ik met andere rijders praat, bijvoorbeeld met Valtteri Bottas, vraag ik of zij last hebben van gestuiter. Nee. Wow. Kan je je voorstellen hoe fijn dat zou zijn? Uiteindelijk zullen we er wel komen. Het is wat het is en we accepteren de huidige realiteit. Ik kan er niets aan doen, maar doe alles wat ik kan.”

In de rijdersbriefing op vrijdagavond werd ook gesproken over porpoising. Meerdere coureurs spraken hun zorgen uit over de veiligheid. “Het zou een veiligheidsprobleem kunnen zijn, ja”, beaamt Hamilton. “Je bent enorm aan het bottomen, terwijl je met bijna driehonderd kilometer per uur door een bocht gaat. Er is niet veel dat we kunnen doen om het tegen te gaan. Dit kan niet zo blijven in de vier jaren met deze auto. Ik ben dus van mening dat ze er iets aan moeten doen, waar volgens mij ook alle rijders over hebben gesproken.”

