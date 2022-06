Mercedes werd ook op het Baku City Circuit hevig geteisterd door porpoising. Na afloop van de vrije trainingen en de kwalificatie klaagden Lewis Hamilton en George Russell over rugpijn. Tijdens de race meldde Hamilton meermaals via de teamradio dat het echt ontzettend pijn deed. Mercedes-teambaas Toto Wolff bood na afloop van de Grand Prix zijn excuses aan.

"Ik probeerde vol te houden en verbeet de pijn", zegt de zevenvoudig wereldkampioen tegen Sky Sports. "De adrenaline hielp ook wel, maar ik kan niet uitleggen hoe erg de pijn was. Vooral op het rechte stuk. Op het einde bad ik gewoon dat het mocht stoppen. De eindpositie was overigens meer dan uitstekend. De derde en vierde plek is een geweldig resultaat voor het team. Ze hebben goed werk geleverd met de strategie." Hamilton heeft er alle vertrouwen in dat zodra het stuiteren is opgelost, er grote stappen gezet worden. De Brit dacht dat het huidige probleem hem in Baku ongeveer een seconde per ronde kostte.

Mercedes is niet het enige team dat kampt met deze problemen. Bij onder meer Ferrari en McLaren is porpoising ook een belangrijk onderwerp. Hamilton zegt dat de F1-coureurs hier gezamenlijk al over gesproken hebben. "We hebben het er als coureurs over tijdens de rijdersbriefing. Het is niet iets wat we de komende vier jaren willen hebben. De teams werken eraan", vervolgt Hamilton, die een aantal keren dacht de finish niet bereiken. "Er waren veel momenten dat ik dacht dat ik het niet zou halen. Ik verloor de auto ook bijna een paar keer op het rechte stuk. Het gevecht met de auto was intens. Ik zat mezelf hele tijd op te peppen. In het begin was het het ergste, later werd het in de bochten wel wat beter."

Teamgenoot George Russell kampte met dezelfde problemen, maar wist in Baku derde te worden.

VIDEO: Hamilton klimt met moeite uit de auto en krijg excuses van Wolff