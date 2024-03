Hamilton reist voor niets af naar Melbourne: "Weet nu niet veel meer"

Achteraf had Lewis Hamilton zichzelf de lange reis naar Melbourne kunnen besparen. Waar de zevenvoudig wereldkampioen in de eerste twee races van dit seizoen (Bahrein, P7, Saudi-Arabië, P9) nog punten scoorde, daar eindigde de Australische Grand Prix met een hatelijke nulscore en een hoop frustratie.

Hamilton was de race op Albert Park agressief begonnen op de zachte band. Al na enkele ronden merkte de Engelsman dat hij daarmee niet voorbij kon aan de op mediums gestarte coureurs voor hem en dus besloot hij al in de zevende ronde over te stappen naar de harde band en een andere strategie. Ook dat bood geen soelaas. Aan de martelgang kwam een voortijdig einde toen de krachtbron van de W15 in ronde vijftien vermogen begon te verliezen en Hamilton de wagen noodgedwongen langs de rand van het circuit moest parkeren. "Ik voelde het niet aankomen", blikte Hamilton bij F1TV terug op het motorfalen. "Het is bijzonder frustrerend omdat het nog zo vroeg in de race was en ik hoopte met een andere strategie dan de rest naar voren te kunnen komen. Maar goed, dat soort dingen gebeuren nu eenmaal."

Niet veel wijzer geworden

Waar dingen niet naar wens verlopen, is er altijd de hoop dat er in ieder geval lessen kunnen worden geleerd, maar zelfs dat zat er voor Hamilton niet in na dit verloren weekend. "Ik weet nu niet veel meer dan wat we al wisten. We worstelden dit weekend niet zo zeer met de hoge snelheden, maar juist meer met de lage snelheid. In de vorige races waren we juist slecht op hoge snelheid en goed in de lagere snelheden. Dus tsja, het was echt een worsteling dit weekend."

Het weekend van Mercedes eindigde helemaal in mineur door de klapper van George Russell aan het einde van de race. Nul punten dus voor de zilverpijlen in Melbourne. Waar Hamilton hoop uit kan putten is dat zijn toekomstige werkgever Ferrari de zaakjes inmiddels op orde lijkt te hebben: zij pakten de één-twee in Australië.