Hamilton laatste in rij: “Te veel temperatuur verloren”

De kwalificatie voor de sprintrace in Brazilië werd vrijdag verreden onder wisselende omstandigheden. Aan het begin van Q3 was het nog droog, maar een bui was niet ver weg. Derhalve vormde zich al ruim voor de start van de sessie een treintje aan het einde van de pitstraat; iedereen wilde nog snel een rondetijd op slicks noteren. Dit met uitzondering van Charles Leclerc: hij werd met intermediates op pad gestuurd, maar die keuze van Ferrari pakte verkeerd uit.

De regen kwam inderdaad al snel, waardoor de ene run op slicks bepalend was voor de startopstelling van de sprintrace op het Autodromo José Carlos Pace. Daarbij moest Lewis Hamilton genoegen nemen met P8. “Het was lastig”, reageerde de Mercedes-coureur na afloop. “Het was moeilijk om de omstandigheden te lezen en om de regendruppels te zien, want het was zo donker. Ik was de laatste auto op de baan, dus waarschijnlijk werd ik het meest getroffen door de regen.”

Het wachten aan het einde van de pitstraat voor Q3 heeft zijn banden geen goed gedaan, denkt Hamilton. “Vermoedelijk verloor ik te veel temperatuur. Het was dus enigszins ongelukkig”, vervolgde hij. Hamilton deed in de slotfase, na de door zijn teamgenoot George Russell veroorzaakte code rood, nog wel een poging op intermediates. “Ik wilde even kijken wat de omstandigheden waren, maar het was duidelijk te nat. Dat is racen.”

“George heeft het in elk geval geweldig gedaan”, refereerde Hamilton aan de derde plek van zijn Mercedes-collega. Hij is tevens blij voor de verrassende polesitter Kevin Magnussen: “Felicitaties aan Kevin”.

Video: Samenvatting van kwalificatie op Interlagos