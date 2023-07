Hamilton: Red Bull-achtige McLaren een wake-up call voor Mercedes

Lando Norris moest met iets meer dan twee tienden verschil de pole-position aan Max Verstappen laten. De Brit bemachtigde de tweede startplek, vóór Formule 1-rookie en teamgenoot Oscar Piastri, die de derde tijd noteerde. Mercedes kwam niet verder dan de plekken zes en zeven, waarbij George Russell nipt sneller was dan Lewis Hamilton. Het verschil naar de RB19 was vier tienden. Hamilton zegt niet verrast te zijn door het sterke optreden van McLaren, dat op Silverstone het tweede deel van het grote upgradepakket introduceerde. Volgens chef Andrea Stella gaat bijna elk aerodynamisch onderdeel van de MCL60 veranderen.

"Ik ben niet verrast. Ik bedoel, als je naar die auto kijkt, is het logisch. Ik ben blij voor ze", zegt Hamilton over het sterke optreden van zijn oude werkgever. "Ze hebben zo lang een slechte reeks gehad. Het is geweldig om te zien dat ze er nu weer staan." Op de vraag waarom hij het logisch vond dat McLaren Red Bull Racing zo dicht op de hielen zit, antwoordt de oud-kampioen. "Als je hem naast de Red Bull zet, dan lijken de zijkanten nogal op elkaar. Het werkt. Dat is geweldig. We hebben nu nog een ander team in de mix en dat is wat we willen zien in deze sport."

Eerder dit Formule 1-seizoen ging de strijd om de tweede plaats grotendeels tussen Aston Martin, Ferrari en Mercedes. Per Grand Prix was de volgorde weer anders. Hamilton vindt de opkomst van McLaren een wake-up call voor Mercedes, ook omdat het Duitse merk nog steeds niet goed met de huidige generatie auto's overweg kan. "Het is geen klap", zegt hij over de prestaties van de mannen en dames uit Woking. "Het is een wake-up call voor ons. Anderen hebben ons ingehaald en wij moeten beter ons best doen." De zevenvoudig wereldkampioen voegt eraan toe dat Mercedes ook rekening moet houden met het feit dat ze achter McLaren kunnen liggen in de race. "Natuurlijk probeer ik optimistisch te zijn en mijn best te doen, maar realistisch gezien weet ik het niet zeker. Daar komen we nog wel achter. Het was al lastig om twee Ferrari's in te halen en nu hebben we ook nog twee McLarens. Het wordt een zware race."

