Hamilton realistisch: Red Bull ligt nog steeds twee tienden voor

Na de dominante zege van Max Verstappen in de Grand Prix van Stiermarken had Mercedes slechts een paar dagen de tijd om het gat naar Red Bull te dichten, alvorens er vrijdag opnieuw werd gereden op de Red Bull Ring. De vrijdagtrainingen voor de Oostenrijkse Grand Prix eindigden in een 1-2 voor het team van Mercedes. Lewis Hamilton had aan het einde van de dag 0.217 seconde voorsprong op Max Verstappen, maar de Britse titelverdediger bleef na afloop met beide benen op de grond.

“Ze hebben absoluut nog wat snelheid achter de hand, dat weet ik al”, sprak Hamilton na afloop over de prestaties van Red Bull. “We hebben een beetje vooruitgang geboekt vandaag, maar ik denk dat ze nog steeds twee tienden, misschien anderhalve tiende, voorsprong hebben. We hebben zeker een stapje gezet, maar niet genoeg om het gat te dichten, dat zijn geen twee tienden. Maar over een enkele ronde voelde het oké, het voelde best aardig.”

“Ik denk dat ze morgen het tempo iets op zullen voeren. Ze hebben in feite een kwalificatiemodus die wij ook hadden. Daar ga ik mijn team nog naar vragen, ik begrijp niet waar ze dat vandaan halen. Maar het is indrukwekkend. Wij moeten hard werken om te zien of we dat tempo nog kunnen evenaren.”

Hamilton tevreden over afstelling

Het was vrijdag beduidend koeler in Spielberg dan een week geleden, terwijl er dit weekend ook gereden wordt met banden die een stapje zachter zijn. Het zorgde aan het begin van de dag voor wat probleempjes bij Mercedes: “Het was wel een beetje lastig. Ik probeerde verschillende afstellingen uit, maar de auto was niet blij. Ik moest dan ook weer terug wisselen naar een afstelling vergelijkbaar met vorige week. Maar na een paar aanpassingen voelde het al veel beter. Over het algemeen ben ik wel blij met waar de auto staat.”

“Ik denk niet dat ik er nog veel aan ga veranderen. If it ain’t broke, don’t fix it, dat is meestal wel het devies. We proberen er altijd nog iets meer uit te halen, maar daar wordt het meestal alleen maar slechter van. Ik ga dus alleen minimale aanpassingen doorvoeren.

Hoewel Hamilton dus wel tevreden is over de afstelling van zijn W12, voorspelt de Brit nu al dat het niet genoeg gaat zijn om Red Bull op pure snelheid te kloppen dit weekend: “Ik weet vrij zeker dat het gat min of meer gelijk blijft. Het gat dat ze morgen zullen hebben is doorgaans ook de voorsprong die ze op zondag hebben. Maar we blijven pushen en proberen dat gat zo klein mogelijk te maken. Als we de auto vanavond nog sneller kunnen maken, dan is dat mooi meegenomen.”