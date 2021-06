Recordreeks Hamilton komt ten einde bij GP van Azerbeidzjan

Door zelf weinig fouten te maken en dankzij de uitmuntende betrouwbaarheid van Mercedes dateert de laatste uitvalbeurt van Lewis Hamilton van 1 juli 2018. Destijds viel hij in de slotfase van de Oostenrijkse Grand Prix uit met een probleem met de brandstofdruk. Daarna stond de zevenvoudig wereldkampioen in 54 races aan de start - hij miste de GP van Sakhir in 2020 vanwege een coronabesmetting - voordat de F1 dit weekend afreisde naar Azerbeidzjan. In alle 54 deelnames sinds de GP van Oostenrijk in 2018 wist Hamilton punten te scoren, maar in Baku kwam er een einde aan die reeks.

Hamilton leek bij de herstart in de perfecte positie om voor de 55ste opeenvolgende race punten te pakken, maar een fout bij de herstart maakte een eind aan die hoop. De Mercedes-coureur werd uiteindelijk slechts vijftiende op het Baku City Circuit. Daarmee blijft zijn reeks met opeenvolgende puntenfinishes staan op 54 races. Dat record had hij al in handen met een reeks van 33 opeenvolgende puntenfinishes tussen de Japanse GP van 2016 en de Franse GP van 2018, maar is nu dus met 21 races aangescherpt. Hamilton is intussen nog wel bezig met de langste reeks met opeenvolgende voltooide races. Die reeks begon ook bij de Britse Grand Prix van 2018 en staat na de GP van Azerbeidzjan op 55 races.

De vijf langste reeksen met opeenvolgende puntenfinishes

Coureur Aantal races Eerste race Laatste race 1 Lewis Hamilton 54 GP Groot Brittannië 2018 GP Monaco 2021 2 Lewis Hamilton 33 GP Japan 2016 GP Frankrijk 2018 3 Kimi Raikkonen 27 GP Bahrein 2012 GP Hongarije 2013 4 Michael Schumacher 24 GP Hongarije 2001 GP Maleisië 2003 5 Fernando Alonso 23 GP Europa 2011 GP Hongarije 2012