Hamilton haalt uit naar Andretti en Stewart: Teleurstellend

Zowel Andretti als Stewart zette onlangs een kanttekening bij de wijze waarop Hamilton ten strijde trekt tegen racisme en discriminatie in de autosport. “Ik heb veel respect voor Lewis, maar waarom moet hij nu ineens actievoerder zijn?”, zei Andretti vorige week tegen de Chileense krant El Mercurio. “Hij is altijd door iedereen geaccepteerd en iedereen heeft respect voor hem. Ik vind dit hele gebeuren maar pretentieus. Dat is hoe ik erover denk. En er wordt een probleem gecreëerd dat er niet is. Dat je met een zwarte auto gaat rijden… Ik weet niet wat je daarmee opschiet. Ik heb coureurs van verschillende achtergronden ontmoet en heb ze altijd met open armen ontvangen. In de autosport gaat het er niet om wat voor huidskleur je hebt, je moet je plek verdienen door goede resultaten te behalen. En dat is voor iedereen hetzelfde.”

Over het feit dat er niet meer donkere coureurs in de hoogste regionen van de autosport actief zijn, vertelde Andretti, die in 1978 wereldkampioen Formule 1 werd: “Ja, het klopt dat ze in de minderheid zijn, maar dat is niet omdat ze niet welkom zijn. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar er hebben al donkere coureurs in de IndyCar en NASCAR gereden en ze zijn altijd welkom geweest. Ik ben tot op de dag van vandaag zelfs nog met een aantal bevriend. Ik heb geen idee wat er op dit moment mis zou zijn [aan de autosport]. Ja, misschien is er niet zoveel diversiteit, maar dat komt niet doordat er sprake is van discriminatie. Dat is het punt.”

Sir Jackie Stewart kwam tijdens het tv-programma Good Morning Britain met woorden van gelijke strekking: “Ik denk dat Lewis een geweldig voorbeeld is voor heel veel mensen. Hij is erg uitgesproken over dit thema, maar volgens mij is het probleem niet zo groot als het lijkt.” De wereldkampioen van 1969, 1971 en 1973 had het vervolgens vooral over het personeel dat werkzaam is bij de teams toen hij zei: “Er is geen weerstand tegen verandering. Als iemand slim is en goed is in wat hij doet, dan zal diegene worden geaccepteerd in de Formule 1. Het gaat niet om huidskleur of geslacht, maar om dat iemand een opleiding heeft genoten op een bepaald gebied van engineering. Als we meer diversiteit willen in de Formule 1, dan moeten we bij de scholing beginnen.”

Hamilton heeft geen goed woord over voor wat Andretti en Stewart hebben gezegd. “Dit is teleurstellend, maar het is helaas de realiteit dat enkelen van de oudere generatie die vandaag de dag nog steeds een podium hebben, niet willen erkennen dat er een probleem is”, luidt de reactie van de Mercedes-coureur op Andretti. “Dit is opnieuw een duidelijk geval van onwetendheid, maar dit zal me er niet van weerhouden om voor verandering te blijven pushen. Het is nooit te laten om te leren en ik hoop dat deze man, die ik altijd hoog had zitten, bereid is om zich meer te verdiepen in het onderwerp.” Waarna ook een reactie op Stewart volgde: “Hier weer eentje. Gewoon teleurstellend.”