Hamilton ziet race-engineer eerder terugkeren dan gepland

Bonnington werd tijdens de Grand Prix van Mexico vervangen door Marcus Dudley, die tijdens de race onder meer de klaagzang van Hamilton over de tactiek (hij vond de stop 'veel te vroeg') moest managen. Dudley deed dit volgens teambaas Toto Wolff 'fenomenaal', de Mercedes-teambaas was uitermate te spreken over het werk van de invaller.

Normaliter zou Dudley ook tijdens de Amerikaanse Grand Prix weer in het oor van Hamilton te horen zijn. Bonnington zou dan in Brazilië pas weer van de partij zijn, maar bleek al eerder hersteld van zijn medische ingreep. Hierdoor is Bonnington ook weer eerder dan gepland teruggekeerd in de Formule 1-paddock. In Austin zal hij zijn normale rol weer oppakken en dus als race-engineer van Hamilton te horen zijn. Bonnington keert terug uitgerekend in het weekend waarin Hamilton waarschijnlijk zijn zesde wereldtitel in de koningsklasse gaat binnenhalen.