Hamilton zette zich het afgelopen jaar in voor de goede zaak. Hij zette Black Lives Matter op de kaart in de Formule 1, kreeg werkgever Mercedes zover om meer aan inclusiviteit en diversiteit te doen binnen het team en stond aan de basis van de Hamilton Commission. Op basis daarvan is Hamilton uitgeroepen tot ‘de beste pleitbezorger onder atleten’.

“Ik wil de Laureus World Sports Academy bedanken voor deze geweldige prijs”, zei Hamilton, die dit weekend in Barcelona de Grand Prix van Spanje afwerkt. “Het afgelopen jaar is voor heel veel mensen ontzettend moeilijk geweest, maar de wijze waarop we macht hebben als we ons gezamenlijk laten horen heeft mijn hart in vuur en vlam gezet. Aan iedereen die opgestaan is en voor zijn of haar recht is opgekomen: dat is heel inspirerend en daar wil ik jullie voor bedanken. Blijf vechten, blijf het licht in de duisternis.”

Het is voor de derde keer dat Hamilton een Laureus Award in ontvangst heeft mogen nemen. In 2008 kreeg hij er eentje voor zijn doorbraakjaar in de Formule 1, vorig jaar deelde hij de titel ‘sportman van het jaar’ met FC Barcelona-speler Lionel Messi. In die categorie was Hamilton ook dit jaar weer genomineerd, maar die onderscheiding was voor Rafael Nadal. Mercedes F1 was genomineerd voor ‘team van het jaar’, maar daar ging de winst naar Bayern München.

MotoGP-wereldkampioen Joan Mir was ook genomineerd in de categorie ‘doorbraak van het jaar’, maar de award ging aan zijn neus voorbij. Die eer was voor NFL-speler Patrick Mahomes, die zijn team in twee seizoenen twee keer tot de Super Bowl bracht.