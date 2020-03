Hamilton: 'Trots op innovatieve karakter Mercedes'

De Dual Axis Steering (DAS), waarmee Mercedes tijdens de wintertest in Barcelona op de proppen kwam, maakte in de paddock flink de tongen los. De innovatie op de W11 moet bandenslijtage tegengaan en er voor zorgen dat de auto beter de bochten instuurt.

Volgens Hamilton zorgt een nieuwe werkwijze ervoor dat de Mercedes-ingenieurs ook na jaren vol succes scherp blijven: “Ik ben erg trots op de jongens. We blijven onze mentaliteit doorontwikkelen en verbeteren. We zijn door de jaren heen veel opener geworden. Technici zijn over het algemeen vrij gesloten. Ze zijn gewend om veilig en vertrouwd hetzelfde te doen als wat ze al jaren doen, omdat dat altijd heeft gewerkt. De laatste paar jaar zijn we bezig om ze uit hun comfortzone te halen. Daardoor hebben we dingen gevonden die we anders nooit waren tegengekomen. Het is geweldig om ze anders te laten denken.”

Volgens technisch directeur James Allison was het DAS-systeem niet het enige innovatieve idee waarmee de knappe koppen in Brackley op de proppen kwamen: “Elke auto die we de baan opsturen is voorzien van innovaties. Ze zijn alleen niet zo duidelijk waarneembaar als dit [DAS] systeem, dat je natuurlijk met je eigen ogen kan zien. Wat me bijzonder trots maakt is onderdeel te mogen zijn van een team dat niet elk jaar hetzelfde blijft doen, maar dat elk jaar zijn best doet om zo snel mogelijk alle innovaties werkend op de baan te krijgen.”

Met medewerking van Jonathan Noble

