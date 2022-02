Hamilton blij met acties FIA: “Dit mag nooit meer iemand overkomen”

Donderdag maakte FIA-president Mohammed Ben Sulayem bekend dat wedstrijdleider Michael Masi voor komend seizoen vervangen wordt Eduardo Freitas en Niels Wittich, die beide ruime ervaring als racedirecteur hebben in respectievelijk het World Endurance Championship en de DTM. Ook kondigde hij de komst van een Virtual Race Control Room aan, die de racedirectie op afstand zal ondersteunen, vergelijkbaar met de VAR in het voetbal. De maatregelen volgen op het onderzoek dat de autosportbond heeft gedaan naar de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi, waarin Masi de wedstrijd na een late safety car op een ongebruikelijke manier hervatte zodat er nog een ronde geracet kon worden. In die ronde verloor Lewis Hamilton de leiding aan Max Verstappen, die zodoende op de valreep de zege en de titel greep, nadat de Brit lange tijd op zijn achtste wereldkampioenschap leek af te koersen.

“Hoewel we het verleden en de manier waarop ik me op dat moment voelde niet kunnen veranderen, is het goed om te zien dat de FIA stappen onderneemt om dingen te verbeteren”, reageerde Hamilton tegenover onder andere Motorsport.com op de donderdag aangekondigde wijzigingen aan de wedstrijdleiding. “We moeten dit moment aangrijpen om ervoor te zorgen dat dit nooit weer iemand overkomt in deze sport. Ik verwelkom alles wat gisteren door de FIA naar buiten is gebracht, maar we moeten goed in de gaten houden dat deze veranderingen ook echt worden doorgevoerd en de regels voortaan op faire, accurate en consistente manier worden toegepast.”

De gebeurtenissen in Abu Dhabi hebben voor een flinke deuk in het vertrouwen in de wedstrijdleiding gezorgd bij Hamilton. “Vertrouwen is iets wat in een oogwenk weg kan zijn”, merkt de Brit op, om daaraan toe te voegen dat de acties die de FIA donderdag heeft aangekondigd niet voldoende zijn om het vertrouwen volledig te herstellen. “Vertrouwen is iets wat je over een langere periode opbouwt. De bekendmaking van gisteren is misschien een eerste stap hierin. Alles is hiermee nog niet meteen veranderd. We moeten daadwerkelijk acties gaan zien. Ik denk dat het wat tijd zal kosten. Het is ook niet iets waar ik momenteel niet heel erg gefocust op ben, hoor. Ik ben al mijn energie en tijd aan het steken in mezelf, om ervoor te zorgen dat ik straks beter ben dan ooit tevoren.”

Hamilton heeft het Abu Dhabi-rapport van de FIA nog niet in handen gehad. “Ik geloof dat het nog niet naar buiten is gebracht. Maar ik ben benieuwd wat het onderzoek heeft opgeleverd. Hopelijk kan iedereen het straks lezen. Het gaat er uiteindelijk om dat we begrijpen wat er gebeurd is, zodat we er iets positiefs mee kunnen doen voor de toekomst.”

Video: FIA-president Ben Sulayem over de nieuwe wedstrijdleiding in F1