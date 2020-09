Hamilton verwacht nieuwe richtlijnen van FIA na politiek statement

"Arrest the cops who killed Breonna Taylor", stond op het T-shirt waarmee Hamilton zijn bokaal in ontvangst nam. Hij refereerde daarmee aan de dood van Breonna Taylor, die door excessief politiegeweld (acht kogels) om het leven werd gebracht. De FIA gaf daarna echter aan een onderzoek in te stellen, al was dat niet zozeer om Hamilton te straffen als wel om de richtlijnen waar nodig scherper te stellen. Tot een gesprek tussen Hamilton en de FIA is het vooralsnog niet gekomen, zo doet de Brit tijdens de persconferentie in Rusland uit de doeken.

"Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren, maar ik heb nog niet met hen [van de FIA] gesproken. Het is vooral positief dat ik zo veel steun van fans heb ontvangen, de fans zijn echt fantastisch. Om eerlijk te zijn heb ik geen moment spijt gehad van mijn acties", zo vervolgt Hamilton tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik heb misschien iets gedaan wat in de Formule 1 nog niet eerder is gebeurd. Maar goed: ik volg meestal mijn hart en doe wat goed voelt."

Hamilton, die door het tijdschrift TIME ook is opgenomen in de lijst met de honderd meest invloedrijke mensen ter wereld, is ook niet van plan om zijn missie zomaar op te geven. "Ik weet niet wat ze dit weekend vanuit de FIA gaan doen, maar er zijn mij in de loop der jaren al veel regels voorgeschreven en dat heeft mij niet kunnen stoppen. Maar ik zal wel met de FIA en de Formule 1 blijven samenwerken zodat de verstuurde boodschap de juiste is."

De zesvoudig wereldkampioen verwacht vrijdag alsnog een gesprek met afgevaardigden van de FIA over wat toelaatbaar is. "Dit is een leerproces voor iedereen, omdat mensen lange tijd tevreden zijn geweest met de norm en met de manier waarop de samenleving functioneert. Maar nu, zeker onder de jongere generatie, zijn mensen zich meer bewust van het feit dat dingen niet gelijkwaardig zijn en dat we veranderingen nodig hebben. Dingen zoals de actie op Mugello zijn nodig om het gesprek op gang te brengen, dat was anders misschien nooit gebeurd", vervolgt de man die zondag Michael Schumacher kan evenaren qua overwinningen. "Ik heb dus nog niet met mensen van de FIA gesproken, maar ik heb wel gehoord dat ze vrijdag met bepaalde richtlijnen willen komen. Om vast te stellen wat je wel en niet mag doen. Ik probeer op dat vlak zeker met hen samen te werken."