De kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco kende een uiterst boeiende slotfase. Doordat het gripniveau alsmaar hoger kwam te liggen, ging de eerste positie in de tijdentabel van hand tot hand. Zo leek het er even op dat Esteban Ocon voor een stunt ging zorgen, was het daarna Charles Leclerc die de pole-position voor zijn thuisrace leek te pakken en had het er vervolgens alle schijn van dat Fernando Alonso de kwalificatie in het prinsdom bovenaan ging eindigen. Het was uiteindelijk echter Max Verstappen die de eerste startplek in de wacht sleepte door bij het uithangen van de vlag 1.11.365 op de klokken te brengen.

Lewis Hamilton had Alonso de pole wel gegund, zo liet de Brit nadien bij de geschreven media, waaronder Motorsport.com, optekenen. “Ocon kwam uit het niets, hij reed echt een geweldige ronde. Ik hoopt vervolgens heel erg dat Fernando de pole zou hebben. Ik zag hem naar de eerste stek gaan en dacht bij mezelf dat het geweldig voor hem zijn zou zijn als hij daar zou blijven. Maar die Red Bull is gewoon te snel. Aston Martin zit echter nu wel bijna op gelijke hoogte met Red Bull. Ze hebben daar fenomenaal werk geleverd dus ik ben erg blij voor Aston. Ik hoop dat we ook snel weer snel op dat niveau kunnen komen.”

Hamilton kende zelf een moeizame kwalificatie. Hij moest steeds flink aan de bak om door te kunnen naar de volgende sessie en kwam in Q3 tot de zesde tijd. Door een gridstraf van drie plekken voor Charles Leclerc schuift de Brit nog op naar de vijfde startpositie. “Op de eerste plaats wil ik graag gezegd hebben dat het team geweldig werk geleverd heeft met de upgrades. Ik kon meteen verschil voelen, vooral aan de voorkant van de auto”, vertelt Hamilton. “We verloren echter het hele weekend in de middelste sector en daarom besloot ik voor de kwalificatie iets te laten veranderen. Maar dat maakte het weer lastiger in de laatste sector. Ik had tijdens de kwalificatie moeite om temperatuur in de banden te krijgen, waardoor het steeds op de laatste ronde aankwam om door te kunnen. Ik kneep hem wel, want je kan zomaar een gele of rode vlag hebben. Maar ik redde het steeds en ben blij met de ronde die ik aan het einde heb gereden.”

Hamilton laat weten dat het zijn beslissing was om de set-up voor de kwalificatie om te gooien. “Ik wilde het graag anders hebben, maar het team was van mening dat we het moesten houden zoals het was. Ik was zo zeker van mijn zaak dat ik zei: ‘Als ik het bij het verkeerde eind heb, ben ik de eerste om het toe te geven.’ Uiteindelijk was het oké. Over een enkele ronde was het misschien iets minder, maar ik denk dat het voor de race wel beter zal zijn.”

Video: Samenvatting van de spannende kwalificatie voor de GP van Monaco