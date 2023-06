Lewis Hamilton zit sinds 2013 bij Mercedes en domineerde samen met het Duitse merk van 2014 tot en met 2020 en scoorde in die periode zes wereldtitels. De Brit geeft eerlijk toe dat een dominante positie Formule 1-teams in staat stelt vroegtijdig te stoppen met de ontwikkeling van hun huidige F1-auto en daardoor op tijd over te stappen naar de bolide voor volgend seizoen. De 38-jarige coureur is van mening dat als formaties pas na een bepaalde datum mogen starten met de ontwikkeling van hun nieuwe wagen, dit andere teams de kans geeft om de koplopers bij of in te halen. Max Verstappen is het hier in ieder geval niet eens met de suggestie dat FIA moet ingrijpen.

"Het is niet op een specifiek persoon gericht", opent Hamilton. "Ik zit hier al zeventien jaar. Zelfs voordat ik kwam, is er altijd een periode van dominantie geweest. Dat blijft gebeuren. Ik had het grote geluk dat ik een van de periodes heb gehad die Max [Verstappen] nu heeft. Maar dit blijft keer op keer gebeuren en ik denk niet dat we dat moeten hebben in de sport. Mijn persoonlijke ervaring bij zo'n grote voorsprong, bijvoorbeeld 100 punten, is dat je niet meer veel aan de ontwikkeling hoeft te doen en de focus op de volgende auto kan leggen. Met het budgetplafond betekent dit dat je het geld van dit jaar uitgeeft aan de auto van het volgende jaar. Maar als er een bepaalde datum komt, oktober is waarschijnlijk te laat, maar 1 augustus bijvoorbeeld, dan heeft niemand een voorsprong. Dan is het een echte race in de korte tijd die je hebt met de toekomstige auto. Wellicht helpt dit om dichter bij elkaar te komen. Ik kan het natuurlijk mis hebben, maar er moet wel echt iets veranderen. Toen wij titels pakten, konden we ook eerder beginnen dan de rest."

Hamilton wijst ook meteen op het punt dat F1-teams die niets meer te verliezen hebben, ook al op tijd de focus op het volgende jaar kunnen leggen. Dit was het geval bij Honda in 2008. De renstal in Brackley offerde de ontwikkeling van de RA108 al snel op en begon aan de Brawn 001 van 2009. Met die auto wonnen Ross Brawn en Jenson Button de wereldtitels. "Er zijn ook altijd teams geweest die niet competitief waren", vervolgt de zevenvoudig wereldkampioen. "Zij konden rustig aan de nieuwe auto beginnen. Kijk naar Brawn. Zij focusten zich vanaf het begin al op de auto voor het volgende jaar. Een jaar later versloegen ze iedereen. Dat zou naar mijn mening niet mogelijk moeten zijn. Het zou gaaf zijn om te zien dat we in de komende twintig jaar geen dominante periodes meer zien, dus met een team ver voorop. We willen vooral leukere races zien."