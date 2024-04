Hamilton na P9 in F1 China: "Nog nooit zoveel onderstuur gehad"

Vanaf de achttiende plek stond Lewis Hamilton al een lastige middag te wachten. Op de zachte banden kon hij amper vooruitgang boeken, maar het ging ook niet van een leien dakje toen hij op de mediumband reed. Op de boordradio beklaagde hij zich over de hoeveelheid onderstuur in de Mercedes W15. Dat was dusdanig hevig dat hij vermoedde dat er schade aan de auto was. "Ik dacht dat ik misschien iemand bij de start had geraakt, want ik heb in mijn leven nog nooit zoveel onderstuur gehad", legt Hamilton uit. "Ik stuurde in de langzame bochten in en wachtte, en wachtte, en wachtte... Ik dacht dus dat er iets kapot was omdat ik ook op een gegeven moment overal onderdelen zag rondvliegen, maar het lag gewoon aan de afstelling waar ik voor heb gekozen. Met betere beslissingen voor de afstelling hadden we rond George [Russell] kunnen zitten, maar we moeten gewoon blijven strijden", aldus de Brit, die negende werd waar Russell de zesde plaats pakte.

De keuze om op de zachte band te starten was een opvallende en eentje waar Hamilton duidelijk zijn ongenoegen over liet blijken. "O mijn hemel, ik was volgens mij de enige op de zachte band en deze viel al na een ronde uit elkaar. Het was heel lastig", reageert hij kort over die stint. Uiteindelijk profiteerde hij van het incident tussen Lance Stroll en Daniel Ricciardo om als negende over de streep te komen na een moeizame middag, die juist volgde op een sterke sprintrace op zaterdagochtend.

Hamilton hoopt nu vooral dat de updates van Mercedes in Miami goed zullen uitpakken. "We hadden al verwacht dat we rond deze positie zouden eindigen", zegt hij tegen Sky Sports. "Hopelijk zetten we de komende race een stap vooruit. Tot die tijd zullen we volgende week terugkeren naar de fabriek om de auto beter te maken voor Miami en hopelijk kunnen we dan een beter weekend afwerken." Na vijf races heeft Hamilton 19 punten achter zijn naam staan, waarmee hij de negende plaats in het kampioenschap bezet.