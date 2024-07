Lewis Hamilton maakte twee weken geleden met de winst van de Grand Prix van Groot-Brittannië een einde aan een zegeloze periode van ruim 2,5 jaar. Op de vraag of hij met die overwinning op zak nu relaxter is, antwoordde de Brit na afloop van de kwalificatie op de Hungaroring: “Ik wil niet zeggen dat het anders is. Ik ben hier nog steeds voor de winst.”

Winnen wordt zondag een lastige opgave voor Hamilton, aangezien het in Hongarije beduidend warmer is dan twee weken geleden op Silverstone. Mercedes heeft moeite met hoge temperaturen. Zaterdag moest Hamilton in de kwalificatie op de piste in Mogyoród, ten noorden van Boedapest, genoegen nemen met P5. “Ik worstel dit weekend met de auto”, reageerde de 39-jarige coureur uit Stevenage na afloop. Daarmee herhaalde hij zijn woorden van na de vrije trainingen op vrijdag.

Het is Mercedes niet gelukt de problemen met het warme weer op te lossen voor de rest van het weekeinde. “In deze hitte is het heel moeilijk om de juiste balans te vinden”, aldus Hamilton. “Als je kijkt naar Red Bull en McLaren, zij hebben nooit overstuur. Die auto’s liggen op rails. Voor ons maakt de hitte het alleen maar erger. Toen de kwalificatie begon, was het koeler en bevonden we ons in een veel betere positie. Maar toen het begon op te drogen en het warmer werd… Dat was niet ideaal.”

Heel veel meer dan P5 zat er derhalve niet in, erkende Hamilton. “Misschien hadden we één of twee tienden harder gekund, als we bijvoorbeeld later naar buiten waren gegaan met de baan die doorlopend beter werd’, vervolgde hij. Voor de race belooft het weer net zo warm te worden als vrijdag. Maakt Hamilton zich zorgen? “Het wordt bloedheet, net als vrijdag. Het is echter voor iedereen hetzelfde. Als de jongens voor ons wegrijden, dan komt dat doordat ze meer downforce hebben of een betere koeling voor de banden. De tijd zal het leren.”

