De afgelopen twee races ging de zege naar Mercedes, maar op de Hungaroring moest Lewis Hamilton genoegen nemen met de derde plaats. De Brit haalde Max Verstappen in middels een undercut en kon na een incident in bocht 1 de derde plaats ook vasthouden om zo voor de tweehonderdste keer op het F1-podium te eindigen. Hij was tevreden met het resultaat, maar ook blij voor zijn oude werkgever McLaren, die hier één-twee pakte. "Dat is mijn oude, oorspronkelijke familie", zegt Hamilton. "Dus ik ben echt blij voor iedereen daar en blij om dat hele team weer vooraan te zien staan."

Zelf had Hamilton niet de gemakkelijkste race. McLaren was buiten bereik, maar hij was lang in gevecht met Verstappen en Charles Leclerc. "Het team heeft het geweldig gedaan door te blijven pushen met deze auto. Uiteindelijk hadden we niet de snelheid van de McLarens, ook niet de snelheid van de Red Bulls", concludeert de zevenvoudig wereldkampioen. "Maar bij de start van de race slaagden we erin om mee te komen. Het was heel lastig om dat tempo vol te houden en die banden te managen."

Race-incident

De strijd tussen Hamilton en Verstappen was spannend, maar liep bijna uit op drama voor beide coureurs. Verstappen probeerde hem bij bocht 1 in te halen, maar er was contact en Verstappen viel daardoor terug tot de vijfde plek. Beide coureurs moesten zich om 17.50 uur bij de stewards melden om uitleg te geven. Zelf vond Hamilton dat duel 'bloedstollend'. "Maar dat is autosport. Ik ben heel blij en dankbaar voor de punten."

Doorgevraagd over het duel en of het zenuwslopend was, vervolgt Hamilton: "Het was niet zenuwslopend. Als je ziet hoe snel zij in bepaalde bochten het gat dichtten, dan kun je alleen maar in jezelf lachen omdat ik dat niet kan. Met name in de laatste sector waren ze heel snel, net als de McLarens. Ik zag hem van heel ver komen en hij kon veel later remmen dan ik. Hij dook aan de binnenkant, raakte m'n band en vloog over me heen. Het is volgens mij een race-incident, maar ja..."

Video: De clash tussen Verstappen en Hamilton in bocht 1