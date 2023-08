Op vrijdag toonden Lewis Hamilton en George Russell aan dat Mercedes wel een prima tempo had op het 4,259 kilometer lange Circuit Zandvoort, maar voor de topposities kwam het nog enkele tienden tekort. De kwalificatie begon op een natte baan, maar werd droog richting Q3. Zo ver zou Hamilton echter niet komen: de Brit werd meermaals gehinderd in zijn snelle ronden en kwam uiteindelijk verrassend genoeg tekort om een plek in Q3 te bemachtigen. Met een rondetijd van 1.20.151 op intermediates sloot hij achter Lance Stroll en Pierre Gasly aan en begint hij zondag van de dertiende plaats aan de Grand Prix van Nederland.

"Het was lastig in te schatten", doelt Hamilton op de verraderlijke omstandigheden. "Er zaten natuurlijk wat mensen in de weg, maar we waren gewoon langzaam", vat Hamilton zijn kwalificatie samen bij onder meer Motorsport.com. "We waren gewoon langzaam", herhaalt hij, gevraagd of het aan de auto lag. Hamilton werd onder meer gehinderd door Yuki Tsunoda, maar dat maakte volgens hem geen verschil tussen een plek in Q3 of stranden in Q2. In andere gevallen werd hij wel meer in de weg gezeten. "Hij zat wel een beetje in de weg, maar ik verloor er geen tijd mee. Ik was gewoon langzaam vandaag", geeft de zevenvoudig wereldkampioen toe.

Op vrijdag leek de snelheid er goed in te zitten bij Hamilton, die in zijn long run op de mediumband het tempo van Lando Norris op de zachte band kon matchen. Of de omstandigheden hem vandaag dan in de weg hebben gezeten? "Ik weet het echt niet. De auto voelde na de tweede vrije training niet al te geweldig aan, maar voelde geweldig in de eerste training. Sindsdien heb ik niet echt meer dat gevoel gehad. Ik weet dus niet echt waar het aan ligt", kan de Brit geen verklaring geven voor het gebrek aan snelheid op zaterdag.

Gevraagd wat voor race hij nodig heeft voor een podium, geeft Hamilton aan dat hij er te ver van verwijderd staat om daar nu aan te denken. Ook op de vraag of hij vertrouwen heeft voor de race, kan hij geen positief antwoord geven: "Nee." Toch wil hij de zaterdag in Zandvoort wel positief afsluiten: "De auto was lastig te besturen. Ik zal proberen om het negatieve van vandaag naar iets positiefs om te zetten voor morgen."

Video: Lewis Hamilton gaat in Zandvoort niet door naar Q3