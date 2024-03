Hamilton na P11 in kwalificatie: Lijst met gebreken W15 is lang

Na de derde vrije training zag het er nog goed uit voor Lewis Hamilton, die in die laatste training de vierde tijd had genoteerd en slechts 92 duizendsten langzamer was dan Charles Leclerc. In de kwalificatie kostte het de zevenvoudig wereldkampioen echter meer moeite om tot goede rondetijden te komen. Hij ging wel door naar Q2, maar kwam daar voor een nare verrassing te staan door de snelle ronde van Yuki Tsunoda. Hij duwde Hamilton naar de elfde plek en zo dat zijn kwalificatie er al na twee segmenten op.

Na de kwalificatie zit Hamilton met de nodige vraagtekens over de performance van de Mercedes W15, waar hij voorafgaand aan het weekend nog positief over klonk. "Het voelde goed in de derde vrije training", blikt Hamilton terug bij Sky Sports. "Het was vreemd, want we stonden erbij tussen die jongens. We begrepen niet echt hoe. Maar in de kwalificatie zien we opnieuw inconsistentie in de auto. Dat levert ons echt kopzorgen op. Maar George deed het goed vandaag. Het is wat het is. Ik moet gewoon proberen om het morgen beter te doen."

Hamilton kende al geen geweldige vrijdag. Het team experimenteerde met de afstelling en dat pakte averechts uit, zoals teambaas Toto Wolff had vastgesteld na VT2. Voorafgaand aan het weekend benadrukte Hamilton dat er in deze auto meer potentie zit dan de afgelopen twee jaar het geval was, maar er zijn ook nog steeds gebreken. "De lijst is lang", stelt hij na zijn Q2-exit. "Onze auto zit een beetje op het randje. Hier trekt de wind wat aan in de middag, dat was in VT2 ook het geval. VT1 was een beetje beter. Wanneer dan de wind aantrekt, wordt de auto een stuk instabieler. Vanochtend was het fijn met minder wind, maar als deze dus aantrekt wordt de auto een beetje instabiel. Maar de rest lijkt juist meer snelheid te vinden in de kwalificatie en ik weet niet hoe. Het voelde niet hetzelfde in de kwalificatie. Ook al reden we met minder brandstof, voelde het in VT3 beter. Het is voor niemand binnen het team een geweldig gevoel, maar we blijven eraan werken", besluit Hamilton.