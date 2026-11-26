Formule 1 GP van Qatar
Lewis Hamilton over nieuwste aanvaring met Charles Leclerc: "We mogen vrij racen"
Lewis Hamilton sloeg een verzoenende toon aan terwijl hij en Ferrari-coureur Charles Leclerc proberen samen te bestaan als gezamenlijke nummer-één-coureurs na hun laatste clash op de baan in Las Vegas, en benadrukt dat het duo "vrij is om te racen"
Filip Cleeren Stuart Codling
Gepubliceerd: 26 nov 2026, 17:47
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Ferrari-coureur Lewis Hamilton heeft er vertrouwen in dat hij en teamgenoot Charles Leclerc “eruit komen” na hun nieuwste duel op de baan tijdens de Grand Prix van Las Vegas van vorige week. Volgens Hamilton mogen ze “vrijuit racen”.
Twee weken na een kostbaar incident op de baan in de strijd om de leiding in Mexico, dat tot woede leidde bij teambaas Fred Vasseur, herhaalde de geschiedenis zich. Leclerc werd als schuldige aangewezen voor het contact met Hamilton in de straten van Las Vegas, waardoor beide coureurs een goed resultaat misliepen.
De botsing zorgde voor nieuwe woede bij Vasseur en voor nieuwe gesprekken over hoe hij zijn twee nummer-één-coureurs in het gareel krijgt. “Dit is onacceptabel”, foeterde Vasseur na de race. “Het getuigt van een gebrek aan respect voor het team, voor de sponsors. Hetzelfde verhaal als in Mexico. Volgens mij hebben we in São Paulo een duidelijk gesprek gehad. Vandaag was het niet professioneel.”
Leclerc zei donderdag in Doha dat hij “heel erg bezig is met samen met het team een oplossing te vinden, zodat we de punten voor het team maximaliseren en dit soort situaties zoals vorige week niet nog eens gebeuren”. Concrete suggesties deed hij daarbij niet.
Ook Hamilton koos een verzoenende toon en zei dat hij er nog altijd van overtuigd is dat hij en Leclerc binnen het team als gezamenlijke nummer één-coureurs goed naast elkaar kunnen bestaan.
“Ja, zeker. We gaan dit oplossen”, zei Hamilton. “Uiteindelijk zijn we teamgenoten en ik denk dat we altijd leren van dit soort ervaringen, ook al lijkt dat misschien niet altijd zo. Maar uit deze lastige periode nemen we lessen mee.
“Ik geloof nog steeds in alles wat we achter de schermen aan het opbouwen zijn en waar we naartoe werken. We zijn hier gekomen met het doel om Ferrari terug naar de top te brengen.”
Hij vervolgde: “Juist in de moeilijkste tijden leer je het meest. En dit zijn zeker heel, heel lastige tijden voor Fred, Charles en mij. Maar ik denk dat dit de momenten zijn waarop je echt leert en dichter naar elkaar toegroeit door met elkaar te praten, te communiceren en samen om tafel te gaan.”
Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
Hamilton vertelde dat hij en Leclerc elke bocht en elk incident tussen hen dit jaar hebben doorgenomen, inclusief hun botsing op Monza. De zevenvoudig wereldkampioen erkende ook dat elk incident anders is en zijn eigen dynamiek heeft, waardoor het niet zo simpel is als het opleggen van strikte raceregels. Volgens hem moeten hij en Leclerc juist op hun instinct vertrouwen, terwijl ze het belang van het team in hun achterhoofd houden.
“Je kunt nooit alles afdekken, want elke situatie is anders”, legde Hamilton uit.
“Maar je kunt wel elke race tot in detail doornemen, bocht voor bocht, en dingen bespreken. Dat hebben Charles en ik gedaan.
“Toch zal er altijd iets nieuws zijn waar je misschien geen rekening mee had gehouden. Je moet ook je instinct gebruiken, en de basis moet altijd het team zijn. Als ik voor mezelf spreek: wanneer ik rijd, wanneer ik aanval, wie het ook is op de baan, denk ik altijd: oké, welke impact heeft dit op iedereen achter mij, vanuit teamperspectief? Dus ik probeer echt zo verantwoordelijk mogelijk te zijn en de beste beslissing te nemen wanneer ik aanval, denk ik.”
Hoewel Ferrari kritiek heeft gekregen omdat het de situatie tussen het duo zo ver heeft laten komen, zei Hamilton tegen Sky Sports F1 dat hij en Leclerc vrij blijven om met elkaar te vechten.
“We mogen nog steeds vrijuit racen; dat is uiteindelijk het doel waarom we hier zijn, toch? We willen racen”, zei hij.
“Maar we willen niet dat wat vorige week gebeurde ooit nog eens gebeurt. Daarom communiceren we. Charles en ik zijn eerder al samen gaan zitten en hebben gepraat. Ik denk dat het vanaf nu goed komt.
“Gewoon focussen op hard en fair racen en blijven proberen ervan te genieten. We vinden het leuk om tegen elkaar te racen en we hebben echt een heel goede relatie. Van buitenaf lijkt het veel heftiger dan het intern echt is.”
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