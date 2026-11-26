Formule 1 GP van Qatar

Lewis Hamilton over nieuwste aanvaring met Charles Leclerc: "We mogen vrij racen"

Lewis Hamilton sloeg een verzoenende toon aan terwijl hij en Ferrari-coureur Charles Leclerc proberen samen te bestaan als gezamenlijke nummer-één-coureurs na hun laatste clash op de baan in Las Vegas, en benadrukt dat het duo "vrij is om te racen"

Filip Cleeren Stuart Codling

Gepubliceerd: 26 nov 2026, 17:47

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Ferrari-coureur Lewis Hamilton heeft er vertrouwen in dat hij en teamgenoot Charles Leclerc “eruit komen” na hun nieuwste duel op de baan tijdens de Grand Prix van Las Vegas van vorige week. Volgens Hamilton mogen ze “vrijuit racen”.

Twee weken na een kostbaar incident op de baan in de strijd om de leiding in Mexico, dat tot woede leidde bij teambaas Fred Vasseur, herhaalde de geschiedenis zich. Leclerc werd als schuldige aangewezen voor het contact met Hamilton in de straten van Las Vegas, waardoor beide coureurs een goed resultaat misliepen.

De botsing zorgde voor nieuwe woede bij Vasseur en voor nieuwe gesprekken over hoe hij zijn twee nummer-één-coureurs in het gareel krijgt. “Dit is onacceptabel”, foeterde Vasseur na de race. “Het getuigt van een gebrek aan respect voor het team, voor de sponsors. Hetzelfde verhaal als in Mexico. Volgens mij hebben we in São Paulo een duidelijk gesprek gehad. Vandaag was het niet professioneel.”

Leclerc zei donderdag in Doha dat hij “heel erg bezig is met samen met het team een oplossing te vinden, zodat we de punten voor het team maximaliseren en dit soort situaties zoals vorige week niet nog eens gebeuren”. Concrete suggesties deed hij daarbij niet.

Ook Hamilton koos een verzoenende toon en zei dat hij er nog altijd van overtuigd is dat hij en Leclerc binnen het team als gezamenlijke nummer één-coureurs goed naast elkaar kunnen bestaan.

“Ja, zeker. We gaan dit oplossen”, zei Hamilton. “Uiteindelijk zijn we teamgenoten en ik denk dat we altijd leren van dit soort ervaringen, ook al lijkt dat misschien niet altijd zo. Maar uit deze lastige periode nemen we lessen mee.

“Ik geloof nog steeds in alles wat we achter de schermen aan het opbouwen zijn en waar we naartoe werken. We zijn hier gekomen met het doel om Ferrari terug naar de top te brengen.”

Hij vervolgde: “Juist in de moeilijkste tijden leer je het meest. En dit zijn zeker heel, heel lastige tijden voor Fred, Charles en mij. Maar ik denk dat dit de momenten zijn waarop je echt leert en dichter naar elkaar toegroeit door met elkaar te praten, te communiceren en samen om tafel te gaan.”

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Hamilton vertelde dat hij en Leclerc elke bocht en elk incident tussen hen dit jaar hebben doorgenomen, inclusief hun botsing op Monza. De zevenvoudig wereldkampioen erkende ook dat elk incident anders is en zijn eigen dynamiek heeft, waardoor het niet zo simpel is als het opleggen van strikte raceregels. Volgens hem moeten hij en Leclerc juist op hun instinct vertrouwen, terwijl ze het belang van het team in hun achterhoofd houden.

“Je kunt nooit alles afdekken, want elke situatie is anders”, legde Hamilton uit.

“Maar je kunt wel elke race tot in detail doornemen, bocht voor bocht, en dingen bespreken. Dat hebben Charles en ik gedaan.

“Toch zal er altijd iets nieuws zijn waar je misschien geen rekening mee had gehouden. Je moet ook je instinct gebruiken, en de basis moet altijd het team zijn. Als ik voor mezelf spreek: wanneer ik rijd, wanneer ik aanval, wie het ook is op de baan, denk ik altijd: oké, welke impact heeft dit op iedereen achter mij, vanuit teamperspectief? Dus ik probeer echt zo verantwoordelijk mogelijk te zijn en de beste beslissing te nemen wanneer ik aanval, denk ik.”

Hoewel Ferrari kritiek heeft gekregen omdat het de situatie tussen het duo zo ver heeft laten komen, zei Hamilton tegen Sky Sports F1 dat hij en Leclerc vrij blijven om met elkaar te vechten.

“We mogen nog steeds vrijuit racen; dat is uiteindelijk het doel waarom we hier zijn, toch? We willen racen”, zei hij.

“Maar we willen niet dat wat vorige week gebeurde ooit nog eens gebeurt. Daarom communiceren we. Charles en ik zijn eerder al samen gaan zitten en hebben gepraat. Ik denk dat het vanaf nu goed komt.

“Gewoon focussen op hard en fair racen en blijven proberen ervan te genieten. We vinden het leuk om tegen elkaar te racen en we hebben echt een heel goede relatie. Van buitenaf lijkt het veel heftiger dan het intern echt is.”

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Circuit Valencia verwijdert muurschildering voor Valentino Rossi en vervangt die door megascherm



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



2 min



Circuit Valencia verwijdert muurschildering voor Valentino Rossi en vervangt die door megascherm





George Russell vindt uitspraken Max Verstappen 'vermakelijk', maar blijft bij zijn woorden



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



4 min



George Russell vindt uitspraken Max Verstappen 'vermakelijk', maar blijft bij zijn woorden





Jorge Martín: "Mijn relatie met Aprilia was moeilijk, maar heeft me een beter mens en coureur gemaakt"



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



6 min



Jorge Martín: "Mijn relatie met Aprilia was moeilijk, maar heeft me een beter mens en coureur gemaakt"





Charles Leclerc wil 'oplossing' na meerdere clashes met Lewis Hamilton



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



7 min



Charles Leclerc wil 'oplossing' na meerdere clashes met Lewis Hamilton

Vorig artikel Fernando Alonso mist F1-mediadag in Qatar door virusinfectie

Volgend artikel Charles Leclerc wil 'oplossing' na meerdere clashes met Lewis Hamilton

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Filip Cleeren





Gouden kans voor F1 en FIA om regels voor 2030 goed neer te zetten



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



7 u



Gouden kans voor F1 en FIA om regels voor 2030 goed neer te zetten





Oliver Bearman blijft bij Haas; F1-grid voor 2027 officieel rond



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



8 u



Oliver Bearman blijft bij Haas; F1-grid voor 2027 officieel rond





Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Hongarije



3 m



Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft

Meer van

Lewis Hamilton





Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 GP van Qatar



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



10 u



Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 GP van Qatar





Waarom Ferrari denkt dat geschreven regels niet helpen bij Leclerc en Hamilton



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



2 d



Waarom Ferrari denkt dat geschreven regels niet helpen bij Leclerc en Hamilton





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



24 d



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico

Meer van

Ferrari





Lewis Hamilton: topsnelheidstekort Ferrari was “bruut” in F1 GP Las Vegas



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



2 d



Lewis Hamilton: topsnelheidstekort Ferrari was “bruut” in F1 GP Las Vegas





Wie sliep vannacht het slechtst: Charles Leclerc



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



3 d



Wie sliep vannacht het slechtst: Charles Leclerc





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 m



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 20 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



24 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



25 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



26 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer