Hamilton over laatste jaar bij Mercedes F1: "Vreemde overgang"

Begin dit jaar bevestigde Ferrari dat Lewis Hamilton vanaf 2025 de teamgenoot van Charles Leclerc zal zijn. De 39-jarige Brit neemt dus na elf seizoenen afscheid van het team waar hij zes van zijn zeven wereldtitels behaalde. Mercedes heeft het zwaar sinds de introductie van de nieuwe technische regels in 2022. Hamilton en George Russell hebben te maken gekregen met een zeer wisselvallig presterende auto en dit jaar is dat niet heel anders. Intussen weet Hamilton ook dat hij met elke race steeds dichter bij zijn afscheid van Mercedes komt.

In gesprek met CBS Mornings spreekt hij van een 'ontzettend emotionele reis' bij Mercedes, wetende dat hij volgend jaar dus overstapt naar de Scuderia. "Ik heb zo veel liefde voor dit team", wijst Hamilton naar Mercedes. "Ik vertrek niet omdat ik ongelukkig ben. Ik ga niet weg vanwege relatieproblemen. Zij hebben me door dik en dun gesteund, dus het is op dit moment zeker een vreemde overgang."

Na zes races staat Hamilton op de negende plaats in het kampioenschap met 27 punten achter zijn naam. Het is daarmee zijn slechtste seizoenstart tot nu toe van zijn carrière. Zijn beste resultaat van die eerste races is de zesde plek in Miami en de tweede plaats in de sprintrace van China. Hamiltons laatste zege stamt uit 2021, toen hij de Grand Prix van Saudi-Arabië op zijn naam schreef. Nu hij al een tijdje niet meer van die zeges heeft mogen proeven, verandert naar eigen zeggen het perspectief. "Het gaat dan alleen nog maar om het jagen en verbeteringen. Het draait om samenkomen", meent Hamilton. "'Hoe kunnen we verbeteringen doorvoeren? Hoe kunnen we weer terugkeren daar waar we willen staan?' En [het gaat] om iedereen weer bij elkaar te brengen. Ik geniet eigenlijk echt van die ervaring."