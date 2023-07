In 2021 werd bekend dat Apple een film over F1 ging maken, in Silverstone dit jaar werden er voor het eerst opnames in de paddock en op de baan gemaakt. Ook in Hongarije was de productie aanwezig en tijdens de Grand Prix van België maken zij weer hun opwachting. Door de grote staking van de acteurs in Hollywood, zijn de hoofdrolspelers van de film Brad Pitt en Damons Idris niet aanwezig

Op de vraag van Motorsport.com hoe het kan dat ondanks de staking de film nog opgenomen kan worden, legt Lewis Hamilton uit in de auto's die de baan op gaan stuntmannen zitten en dus niet Pitt en Idris: "Daardoor kunnen we gelukkig door met het filmen. De staking is voor niemand goed, maar ik steun de acteurs. Ik weet waar ze voor vechten en ik hoop dat ze er snel uit komen"

De Britse Mercedes-coureur ziet dat er een positieve sfeer rond de film hangt: "Het gaat tot nu toe erg goed. Iedereen voelt zich welkom en er hangt een goede sfeer tijdens het filmen met de regisseurs en de acteurs. Iedereen voelt de liefde en dat ze erbij horen. Ik denk dat dat goed is. Het is volgens mij goed ontvangen en er werken heel veel goede mensen aan mee. Ook Stefano [Domenicali] helpt ons. Dit is nog nooit eerder gebeurd met deze sport, het is iets groots. Ik neem mijn hoed af voor de sport en degene die alles opnemen, we laten zien dat we progressief zijn en ons willen doorontwikkelen."

Filmen op de baan

In Silverstone deden de APXGP-wagens, zoals het fictieve team heet, reden ze op vrijdag enkele rondes op een lege baan en op zondag reden ze in de opwarmronde met het F1-veld mee. Ook had de productie In Engeland beschikking over een compleet ingerichte pitbox. In België wordt er weer gefilmd, ditmaal zijn de auto's wel aanwezig, maar is er geen complete pitbox voor de productie vrijgemaakt.