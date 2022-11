Hamilton: “Opmerkingen Alonso laten me een beetje lachen”

Het vuurtje tussen beroepsrivalen Fernando Alonso en Lewis Hamilton werd afgelopen weekend weer aangewakkerd na een interview van de Spanjaard met De Telegraaf. Alonso stelde dat, hoewel hij veel respect heeft voor zijn collega, hij minder waarde zou hechten aan een aantal wereldtitels van Hamilton, omdat hij enkel hoefde af te rekenen met zijn teamgenoot. De Spanjaard vertelde dat hij liever minder wereldtitels had waar hij hard voor heeft moeten werken, doelend op zijn eigen wereldtitels en die van Max Verstappen. Nadat deze uitspraken begonnen te circuleren in de media, kwam Alonso hierop terug door te zeggen dat “alle titels geweldig zijn”. De Spanjaard vindt het frustrerend dat de media het groter maakt dan dat het werkelijk is.

Lewis Hamilton reageerde op social media door een foto van Alonso en hem te posten, waar te zien is hoe Hamilton de bovenste trede van het podium inneemt, naast de Spanjaard die tijdens de race in Indianapolis achter hem eindigde. De Engelsman plaatste enkel een duimpje omhoog boven de foto, en wilde er kennelijk niet te veel woorden aan vuil maken. Wanneer Hamilton gevraagd wordt naar een reactie op deze gebeurtenis, wijst de Engelsman dan ook naar deze post. “Verder heb ik er niet heel veel over te zeggen. Ik moest er eerlijk gezegd wel een beetje om lachen. Ik heb de laatste jaren altijd geprobeerd respectvol te zijn. Wanneer mij bijvoorbeeld gevraagd werd wie van ons de betere is, dan gaf ik hem altijd veel krediet”, aldus Hamilton.

Mercedes-teambaas Toto Wolff vertelt dat de opmerkingen van Alonso niet veel met hem doen. “Het creëert krantenkoppen, en deze sport draait om krantenkoppen. Het zijn allebei grote kampioenen binnen deze sport. Alonso houdt ervan om soms een opmerking te maken, maar ik denk niet dat Lewis er wakker van ligt”, vertelt de Oostenrijker.

Het was niet de eerste keer dit jaar dat de relatie tussen beide kemphanen onder het vergrootglas lag. Na een incident tijdens de eerste ronde van de Grand Prix in België liet de Spanjaard zich ook al fel uit over Hamilton. In het heetst van de strijd noemde Alonso hem een idioot, waarna hij zei dat de Brit “enkel weet hoe hij moet racen als hij vanaf pole start.” Hoewel de tweevoudig wereldkampioen zich verontschuldigde voor deze uitbarsting, is wel tekenend voor de relatie tussen de beide coureurs.